Esta sería la razón por la que Cristina Hurtado decidió no estar en la Casa de los Famosos

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los programas de entretenimiento que logró un gran éxito en los últimos años. Este formato que tiene el punto central en los 22 famosos que deben convivir en una misma casa enfrentando sus diferentes personalidades para poder avanzar dentro de la competencia. Ahora, antes de que termine el 2024, el Canal RCN confirmó la llegada de la segunda temporada y ya son varios los rumores sobre la razón por la que Cristina Hurtado no estaría en La Casa de los Famosos.

Aunque los participantes son quienes deben destacarse, la verdad es que la primera temporada las presentadoras no pasaron inadvertidas y fueron parte fundamental del show.

¿Cristina Hurtado será presentadora de La Casa de los Famosos?

En esta segunda versión, los famosos serán elegidos de a seis semanalmente por los televidentes y los demás lo hará la producción. Sin embargo, la gran sorpresa del regreso de este formato es que Cristina Hurtado no estará como la presentadora principal.

En los cortos que se han conocido de la producción, no se ve a la presentadora, por lo que Graciela Torres, más conocida como ‘La Negra Candela’, dio su versión en La Red Viral y aseguró conocer la razón por la que Cristina habría tomado esta decisión.

“Lo que ha trascendido es que llamaron a negociar también a Cristina Hurtado. La llevaron allá, la sentaron en la sala a proponerle; pero Cristina, al parecer, no acepta volver a trabajar al lado de Carla Giraldo (…) Lo que cuentan por ahí las fuentes es que Cristina dejó conocer a las directivas del programa que no quería trabajar con Carla Giraldo. Entonces, ahí le dijeron: bueno, vamos a pensarlo, vamos a ver qué hacemos, nosotros te llamamos. Hasta el momento, que sepamos, el teléfono no va a sonar”, contó la periodista en el programa de YouTube La Red Viral.

Según la periodista, la ausencia de Cristina Hurtado sería permanente y la razón es la supuesta rivalidad que tiene con quien fuera su compañera de set en la primera versión, Carla Giraldo, que ya firmó y empezó con su trabajo como presentadora de la segunda temporada del reality y que ya aparece en los diferentes promos que salen a través del canal y de las distintas redes sociales, en donde el programa logra mayor visibilidad.