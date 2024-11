Conozca el rostro de Pedro Muriel, el Ovy On The Drumbs del vallenato

Ovy On The Drumbs

Si usted es un fiel consumidor del ‘perreo’ colombiano, se le es habitual escuchar el “Ovy On The Drumbs” en varios de los ‘palos’ de este género, como lo son las ‘W Sound’ que tiene este productor paisa con el streamer WestCol, mismos que recientemente estrenaron ‘SQ’ con Ryan Castro. Pero mucho antes de que esta mención se hiciera presente, muchos artistas vallenatos ya acostumbraban a enviar saludos o poner los nombres de los productores en sus temas, es el caso de Pedro Muriel, de quien muchos no conocen su historia y rostro. Acá se lo mostramos.

PUBLICIDAD

Con 33 años, Daniel Echevarría Oviedo, nombre de pila de ‘Ovy’, se ha posicionado como uno de los más importantes del reguetón a nivel global, teniendo en su catálogo ‘himnos’ como ‘T usa’ de Karol G, ‘TQG’ de Shakira y la ‘Bichota’, y ‘QLONA’ del Mexicano Peso Pluma ; además de ser uno de los encargados de posicionar en los más altos escaños de las listas al argentino Paulo Londra.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🤳>>> Es oficial, Karol G y demás artistas cambiaron el polémico verso de +57

Karol G y Ovy On The Drumbs en sus redes sociales Foto: Instagram @ovyonthedrums

¿Quién es Pedro Muriel? El hombre más mencionado del vallenato

Pero previo a que Echevarría llegara a la industria musical, y que lo urbano se apoderara de las principales emisoras, el vallenato era lo que mandaba la movida, hasta el punto que se llegaba a cobrar una gran cantidad para que los cantantes realizaran saludos en sus temas; a esto se le suma que como estrategia en contra de la piratería las casas disqueras optaban por ponerle una etiqueta a las canciones.

Es el caso de agrupaciones como ‘Los Chiches Vallenatos’, escuchaba continuamente frases como “en la era digital, Pedro Muriel” o “para el licenciado del sonido, Pedro Muriel, Muriel, Muriel”, palabras asociadas a uno de los ingenieros más reconocidos en el mundo vallenato, hombre que hizo parte de la nómina de Discos Fuentes que en la actualidad se encuentra radicado en la ciudad de Medellín.