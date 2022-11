¡Todo coincide! Jessica Cediel publicó fotos que confirman rumores de relación con Ovy On The Drums

Jessica Cediel estaba con Karol G y Ovy On The Drums en Cairo Foto: Instagram @jessicacedielnet

Como anillo al dedo le quedaron las recientes fotografías de la modelo Jessica Cediel a su comunidad digital, pues según ellos estas confirmarían lo que se venía rumoreando desde hace un tiempo atrás, y no es más que una relación con el productor musical de Karol G, Ovy On The Drums.

Puede leer: Jessica Cediel niega haberse operado y lo demuestra en vestido de baño

Pese a que en ninguna de las imágenes sale acompañada de Ovy On The Drums, si se ven lo que es la Gran Pirámide de Guiza, lugar en el que ‘La Bichota’ junto al productor rodaron las escenas del más reciente tema musical de la cantante que lleva por nombre la capital de Egipto, ‘Cairo’.

“Y con ustedes … Las pirámides de Egipto… Uno de los lugares más mágicos, imponentes y espectaculares que he tenido la fortuna de conocer… gracias vida por esta experiencia… 🥹 😭 🙋🏻‍♀️ 😍 🐫 ☀️. Que disfruten de estas fotos que con mucho amor guarde para ustedes🥰 💋 Pd: El motivo del viaje fue muy especial 😌 😮‍💨”, escribió al pie de publicación la presentadora de ‘La Descarga’ Jessica Cediel.

https://www.instagram.com/p/Ck6aTMQJYcr/

Pero más tarde llegó otra publicación con la que sí confirmaría que tiene una relación con él, ya que al pie de post fue más que directa con lo que dijo “Cairo… ufffff Que chimba de viaje🔥🐫🇪🇬 🫶 🙋🏻‍♀️ Juré que no me iba a coger de ningún culito… 🤤 🙊 Ovy On The Drums, Karol G par de tesos 🥰 🌍 🥇 🎼”.

https://www.instagram.com/p/Ck6kvbTpUer/

De inmediato y como era de esperarse las publicaciones se llenaron de reacciones de parte de los seguidores, quienes no dudaron en desearle lo mejor en la relación. “Me encanta que Dios bendiga esa relación con Ovy ❤️ ❤️ ❤️”, “O sea que si estás saliendo con Ovy 🙌”, son solo algunos de los mensajes que destacan.