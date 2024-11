Es oficial, Karol G y demás artistas cambiaron el polémico verso de +57

+57 es el título de canción lanzada hace casi una semana por Karol G junto a Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Ovy On the Drums y Dfzm, actualmente, el tema ocupa el puesto número 1 en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Música, pero también ha sido tema de conversación a nivel nacional. Primero criticaron la canción por ser aburrida y no cumplir con las expectativas que se planteó la audiencia, por otro lado, una frase del tema que ha sido señalada de incitar a la sexualización de menores, ya que Maluma y Feid cantan: “Mamacita desde los fourteen”. A pesar de las disculpas públicas de parte de Karol G y el pronunciamiento de parte del resto de los artistas, la gente no paro de comentar y pedir que se realizara algo al respecto de la canción, es por eso que en la mañana de este miércoles, el video oficial de la canción cambió el verso.

A través de redes sociales, varios usuarios notaron el cambio de la letra de la canción, en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music se puede escuchar “Mamacita desde los eighteen” en el video oficial del tema. Al parecer, Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Ovy On the Drums y Dfzm hicieron caso a los miles de peticiones de bajar la canción o hacer algo al respecto, +57 había causado tanto revuelo que hasta el Presidente Petro se había pronunciado y el día martes una senadora pasó una propuesta de “educar a los artistas” para reparar el “daño” que le hacían a los niños con sus letras, hubo otra propuesta hacia la disquera de la cantante paisa para que bajaran la canción. Muchos aplauden el gesto, mientras que otros la rechazan y cometan que seguirán escuchando la versión original que aún está disponible en todas las plataformas.