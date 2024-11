Kevyn del Desafío XX tomó radical decisión con la crianza de su hijo; ¿involucra a ‘Guajira’?

Ya son veinte temporadas las que acumula El Desafío de Caracol Televisión, programa que en su más reciente entrega le entregó $1.200 millones al puertoboyacense Kevyn Rua, hombre que desde que salió del programa el pasado 27 de septiembre ha estado más que activo en las redes. Justamente en una de sus más recientes publicaciones habló de cómo se está sintiendo en esta nueva etapa de su vida y sobre la decisión que tomó con la crianza de su hijo.

A sus 18 años recién cumplidos, Rua se convirtió en padre y desde aquel entonces se prometió que a su ‘retoñito’ no le iba a faltar nada y es algo que ha cumplido a cabalidad, como se vio en varias ocasiones cuando mostraban videos de su ‘hijito’ que lo hacían llorar mientras él estaba compitiendo en la Ciudad de las Cajas en Tobia, Cundinamarca.

Ya fuera del reality y disfrutando las mieles de la victoria, Kevyn optó por irse a vivir a Medellín, decisión que tomó con su compañera de equipo ‘Guajira’ de quien, según afirma, es solo su amiga, a pesar de que los involucren sentimentalmente. Mediante una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, en su cuenta de Instagram, donde ya acumula 419.000 seguidores, ‘Kev’ decidió revelar cómo se ha sentido viviendo en la capital de Antioquia y reveló el anhelo de tener pronto a su ‘hijito’ allí.

“Quiero comentarles que antes de mi participación en El Desafío yo ya había pensado en cambiar de ciudad en donde estaba viviendo. Queria cerrar ciclos y darle un giro a mi vida al salir del confort en el que estaba. Se me dio la oportunidad de venir a Medellín y conocer esta ciudad y hasta el momento me parece hermosa, me ha gustado; incluso he pensado en traer a mi hijo cuando se pueda”, expresó el superhumano.