Andrea Serna habló de las críticas que recibió tras expulsión de Marlon del ‘Desafío XX’, ¿injusta decisión?

El ‘Desafío XX’ es un programa de entretenimiento que año tras años ha logrado convertirse en el ‘reality’ más famoso Caracol Televisión, motivo por el cual la celebración de sus 20 años terminó siendo más que necesario y aunque esta se llevó a cabo en Colombia, en la conocida ciudad de las cajas. El cambio en las pruebas y las condiciones para cada uno de los desafiantes fue lo que precisamente terminó dando de que hablar. Sin embargo, quienes tampoco pasaron de largo en esta nueva temporada fueron su grupo de presentadoras como lo son María Fernanda Aristizábal y Andre Serna, quien hace pocas semanas habló de las críticas que recibió tras expulsión de Marlon del Desafío XX.

Si bien, ya son más de cinco años en los que la colombiana ha hecho parte del ‘reality’ de Caracol Televisión, convirtiéndose así en una de las presentadoras estrellas y ganándose el cariño por parte de los desafiantes y televidentes debido a su profesionalismo y sencillez en cada una de sus apariciones. Cabe resaltar que Andrea está alejada de las polémicas desde el inicio de su carrera y en esa misma línea prefiere mantener varios detalles de su vida en manera privada.

Hace pocas semanas, Serna estuvo haciendo parte del pódcast ‘El mundo del sí', donde se refirió a diferentes momentos de su vida y la forma en la que ha asumido cada uno de ellos. El que, sin duda, terminó dando de que hablar tuvo que ver con la expulsión de Marlon, donde una serie de críticas se dieron por la actitud de la presentadora, hasta algunos televidentes terminaron culpándola por este hecho.

“En momentos de ‘Desafío’ por ejemplo, hay instantes donde eso está candela. Claro, es donde la gente está más enganchada, lo cual me parece espectacular. Obviamente, cuando está Andreita es como venga que usted estaba allá (…) Primero nos pasó hace un tiempito con la expulsión de un participante muy querido Marlon, un jugador extraordinario, o sea que pelado para estratega, atleta, claro, entonces la audiencia enganchadísima con él comete una falta, sale expulsado. Y para qué fue y lo entiendo, los televidentes tienen su favorito (…)

De una entré yo al juego y que yo lo expulsé, como una decisión mía y no es una decisión mía. Pero en esos momentos que hago como sé que no es una decisión mía, como esa dinámica, ese apasionamiento, dejo un poco que pase porque que se puede hacer (…) A mí lo que me afecta el momento en el que grabamos, porque para mí no es nada fácil decirle a un participante que se va de la competencia. Es durísimo. Ese día sí llegó super agotada de las grabaciones y me da duro, me da tristeza y dolor por el participante”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrea Serna.

¿Quién es el esposo de Andrea Serna del ‘Desafío XX’?

El esposo de Andrea Serna del ‘Desafío XX’ es Juan Manuel Barraza, un conocido empresario, quien durante varios años ha estado enfocado en este rol y se conoció con Andrea gracias a Jessica de la Peña, periodista del Canal RCN, una gran amiga que fue quien los presentó y meses más tarde nació el amor entre ellos.