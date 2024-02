“Qué vergüenza”: Andrea Serna fue criticada por aconsejar a sus seguidores sobre un tema polémico

Andrea Serna recibió algunos comentarios negativos de parte de varios usuarios de las redes sociales a propósito de un video que publicó recientemente, en el cual se podía escuchar a la presentadora dando un par de consejos sobre cómo abordar una situación que para muchos es incómoda. Pero tal parece que sus palabras no fueron del agrado de muchos.

La modelo suele tener bastante presencia en las redes sociales, en especial en las historias de Instagram en donde no solo comparte detalles de sus proyectos laborales tanto detrás como frente a las cámaras, sino también sobre otros aspectos de su vida.

Uno de ellos está relacionado con la construcción de su nueva casa, brindando adelantos sobre cómo va este proyecto, dejándole saber a sus fans en una reciente actualización que estaría todo listo en aproximadamente dos meses.

Sin embargo, ese mismo día también aprovechó para grabar un video que quedó publicado en su perfil de Instagram, en el cual, como en ocasiones anteriores, decidió compartir su sabiduría con sus seguidores.

Y en esta oportunidad decidió hablar sobre cómo decir “no” sin sentir culpa, indicando que en el pasado solía “adornar” los rechazos con excusas para evitar hacer sentir mal a las personas. Sin embargo, en la actualidad ha aceptado el declinar ciertas cosas sin sentir ningún tipo de culpa.

“Se vale responder: ‘porque no quiero’, y ya. Es que es así, ante algo que uno no quiere hacer, como que no se siente cómodo, que cree que no debe, la respuesta es sencilla: ‘no’. Y no le des más vuelta a eso”, dijo Andrea Serna en su más reciente reel de Instagram.

Andrea Serna generó opiniones divididas por su consejo

Si bien varios usuarios de Instagram simpatizaron con las palabras de la presentadora, otros cuestionaron qué tan útil y factible es su consejo y que sus palabras no aportan mucho, indicando que se concentre en hablar de cosas en las que sí tenga experiencia y no en temas que no domine.

De hecho, una seguidora se enfocó mucho en esto, escribiéndole: “no, pues qué debate tan profundo. Habiendo tantas cosas más importantes. Qué vergüenza utilizar este medio para banalidades”.

Sin embargo, Andrea Serna no se quedó callada y de manera diplomática la puso en su lugar: “pues créeme que cuando no empiezas por un límite tan simple como este, las consecuencias pueden ser bastante complejas, por ejemplo, ¿has oído de los retos que terminan haciendo algunos jóvenes porque no se sienten con la fuerza de decir “no, eso no lo hago”? Pues bien, poner límites, con claridad, en muchos aspectos de la vida, te puede ahorrar más de un trago amargo”.