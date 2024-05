Marlon es expulsado del ‘Desafío XX’ por esconder comida

Durante el capítulo 38 del ‘Desafío XX’ finalmente ocurrió lo que tanto se decía en las redes sociales por parte de los más fervientes seguidores del programa y no es otra cosa que la expulsión de Marlon.

La presentadora Andrea Serna fue hasta la casa Beta, y le pidió a Glock, Yoifer y Arandú que la acompañaran a buscar algo. Y sacó una barra que el participante escondió en una de las gavetas al lado de su cama, esto justo antes de salir a la prueba.

“Antes, justamente de venir a este lugar donde siempre nos encontramos entré a una de las casas y encontré algo, pista, no la casa que ganó sentencia y hambre”, dijo Andrea Serna en el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas.

La presentadora sacó la barra preguntando a quién pertenecía a lo que Marlon contestó que, a él, y precisó las condiciones en las que se dio. Pues aseguró que la había guardado en su maleta y que la encontró al momento de hacer una oración. Según palabras de Marlon la había guardado porque sus demás compañeros se las comían, pero que olvidó que estaba allí y que le comunicó a producción al finalizar la prueba.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente, pues al no haber ganado comida se toma como una falla a las normas. “Aquí no estamos juzgando intenciones, sino hechos. Marlon escondiste comida cuando no había ganado el desafío de sentencia y hambre, es un hecho. Y esa es una violación a una regla del Desafío, es una falta grave”. Seguidamente precisó que las reglas no son negociables de ninguna manera

“Marlon estás expulsado de este desafío. Marlon, debes abandonar la ciudadela, de inmediato” — Andrea Serna

La decisión tomó por sorpresa a todos los demás competidores, quienes se negaban a la medida. Y en medio de lagrimas se despidieron de Marlon, pero no solo fue la expulsión de Marlon, pues por la falta todo el equipo Beta tiene como sanción pasar el resto del ciclo en playa baja, para ello les dio cinco minutos para recoger sus cosas de la casa y retirarse.

Es de recordar que una situación similar ocurrió con Ossa en el año 2022 durante el ‘Desafío The Box’ al esconder una proteína que consumió sin haber ganado la sentencia y hambre. Esta es la segunda expulsión que se da en el ‘Desafío XX’, pues la primera fue de Beba al violar barias de las normas.