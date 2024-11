¿Caracol o RCN? Presentador de ‘Lo Sé Todo’ confirmó que el programa regresará a la televisión en nuevo canal

En el ámbito de la farándula y el entretenimiento, uno de los programas más emblemáticos fue Lo Sé Todo, conducido por el ‘Gordito Ariel’ y Alejandra Serje, con la participación de figuras como Marbelle y Elianis Garrido. Sin embargo, el programa salió del aire tras un cambio en la administración del canal, lo que llevó a modificaciones en la programación. Desde entonces, los presentadores han compartido sus nuevos proyectos fuera del show, destacando que el ‘Gordito Ariel’ anunció por sus redes sociales que el formato de chismes regresará a la televisión.

Aunque Ariel había estado llevando a cabo su proyecto en redes sociales con un pódcast llamado ‘La Corona’, un formato muy similar a ‘Lo Sé Todo’ en el que contaba chismes exclusivos sobre la farándula; sin embargo, el mismo presentador habló en sus redes sobre las posibilidades de vender este formato a algunos de los canales de la televisión colombiana y llegó afirmar que lo ofreció a RCN y hasta Caracol, pero igualmente por medio de sus redes sociales comentó que ya un canal se quedó con este formato.

Se trata de CityTV y el ‘Gordito’ Ariel no dudó en mostrar su alegría por su regreso a las cámaras de televisión, aunque el formato no llevará como nombre ‘Lo Sé Todo’, al parecer Ariel vendió su idea de ‘La Corona’, aún no se sabe la fecha oficial del regreso, pero sin duda muchos mostraron emoción por el regreso de este formato a las tardes de la televisión colombiana.

Alejandra Serje será una de las presentadoras principales que acompañarán este programa y en sus redes sociales compartió un mensaje sobre su llegada a CityTV: “no podemos evitar decir que los extrañamos muchísimo. La emoción de estar frente a las cámaras, compartir momentos con ustedes, tomarnos el cafecito diario y sentir su apoyo nos llena de energía. Gracias por esperarnos y por todo el cariño que siempre nos dan”.