Este sería el canal al que llegaría ‘Lo sé todo’ bajo un nuevo nombre, ¿Canal RCN o Caracol Televisión?

‘Lo sé todo’ durante seis años estuvo presente en las pantallas del Canal Uno, siendo un programa de entretenimiento bastante famoso entre los televidentes, pues durante los cinco de la semana acompañaba las tardes de los colombianos, contando aquellos hechos que rodeaban a la farándula nacional y luego de varios cambios los presentadores terminaron siendo Ariel Osorio y Alejandra Serje. Si bien, la producción llegó a su fin el pasado de 30 de septiembre y en medio de diversos rumores, este sería el canal al que llegaría ‘Lo sé todo’, bajo un nuevo nombre.

Ante la inesperada salida de ‘Lo sé todo’ de la pantalla chica, varios televidentes están a la expectativa de que el programa de entretenimiento regrese, sin embargo, han sido varios los rumores en torno a este tema y a pesar de ello, tanto Alejandra Serje como Ariel Osorio, han estado enfocados en nuevos proyectos fuera de la televisión, sin embargo, habrían dado pequeñas pistas de poder regresar a la pantalla con una producción similar a la que conducían en el Canal Uno.

Si bien, la información no ha sido confirmada, hace pocos días, el periodista, Carlos Ochoa, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un corto video en el que se encargó de referirse a este tema: “¿Regresa ‘Lo sé todo’? No, mis amores se trata de ‘La Corona’ del chisme, el programa del ‘Gordo’ Ariel que tiene en YouTube y para donde va este gran espacio. Llegaría a las tardes de City TV y será que tendrá el mismo nombre y quien estaría con el ‘Gordito’ Ariel. Todo parece indicar que la dueña de la otra corona sería Alejandra Serje, su compañera de fórmula en el terminado programa ‘Lo sé todo’ Colombia. Se dice que se tendrá chismes de todos los canales, sin importar que lo transmitan por City TV”.

Asimismo, Ochoa aseguró que se asegura que contará con varias polémicas, pero también optó por no nombrar al periodista que estará en ‘La Corona’: “Prefiero no hablar de él para evitar polémicas y que después me diga que no es chisme confirmado”.

¿Qué dijo Alejandra Serje sobre su regreso a la televisión?

Alejandra Serje, en medio de una dinámica de preguntas realizadas por sus seguidores, terminó refiriéndose a este tema de poder regresar a la televisión y las evidentes muestras de cariño por parte de sus fans asegurando: “Gracias por tu generosidad. Ustedes saben que no me alejo por mucho tiempo, así que pronto les daré sorpresa. Pendientes”. Por lo pronto se espera que en los próximos días se confirme la llegada de este nuevo formato o una nueva oportunidad de Serje en la televisión.