Carolina Cruz desmintió supuesto “amarre” para evitar el fin de su relación con Lincoln Palomeque

Hace 45 años, ‘El Corazón del Valle’ Tulua , vio nacer a una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, Carolina Cruz, mujer que hoy por hoy se destaca en ‘Día a Día’ de Caracol y que tiene una gran conexión con sus seguidores en las redes sociales, mismos a los que recientemente les dio a conocer lo que sintió cuando se enteró de que muchas mujeres insinuaban que su segundo hijo con Lincoln Palomeque tenía de por medio retenerlo sentimentalmente.

Fueron más de dos años los que Palomeque y Cruz compartieron sus corazones, idilio que terminó en 2022, y del que nacieron los dos seres que más aman en sus vidas, sus hijos Matías y Salvador, niños por los que han mantenido una cercanía basada en el respeto y la cordialidad, con el objetivo de entregarles lo mejor para su crianza; hasta el punto que ambos han estado presentes en las celebraciones de cumpleaños de sus pequeños.

A pesar de que todo lo relacionado con sus ‘bebés’ va viento en popa y sin complicaciones, Caro se ha topado con varias críticas e incluso rumores en los que se indicaba que, ella había “amarrado” a Palomeque con el nacimiento de ‘Salva’, menor que llegó al mundo en uno de los momentos más complicados de su vida juntos. Sobre este y otros chismes asociados a su vida salió a hablar ‘Caro’ en el más reciente episodio de su pódcast, “Mi mundo, mis huellas”, en el que expresó:

“En uno de los pódcast me decían que si yo no estaba tan bien en mi relación, para qué tenía otro hijo. Me decían que si era para ‘amarrar’ a mi pareja en el momento. (...) Yo me ponía a pensar y decía, qué locura. (...) Ya tenía cuarenta años y me fui a hacer mi citología, como me la hacía siempre, cada 8 meses o cada año máximo. (...) Mi ginecólogo me dijo que como ya tenía 40 años debía hacerme una prueba de ovulación. (...) Y una prueba a mi pareja para ver cómo estaba. (...) Muchas personas piensan que a esta edad no se puede dar un embarazo”.