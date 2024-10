¿Muy seco? Carolina Cruz le dedicó un especial mensaje de cumpleaños a su novio y la respuesta no le agradó a muchos

Carolina Cruz es una de las presentadoras más recordadas de la televisión por su aparición en ‘Día a Día’ de Caracol y su belleza que le ha robado el corazón a muchos desde su participación en el reinado. Ahora, Carolina vive dedicada a la televisión y a sus redes sociales, en donde muestra partes de su maternidad y sus relaciones, incluida la de su nuevo noviazgo que inició tras su divorcio de Lincoln Palomeque; precisamente, para celebrar su amor, la presentadora le dedicó un especial mensaje por su cumpleaños.

Jamil Farah es la pareja de la valluna, que desde hace un año y algunos meses concretaron su relación tras conocerse en una fiesta. Las cosas que han llamado la atención de su relación es la diferencia de edad y el bien parecido de Jamil, Carolina no duda nunca en compartir su amor en redes sociales y aunque es una relación privada, son bastante públicos con el afecto que se guardan.

El piloto nacido en San Andrés está celebrando su cumpleaños número 34 y en sus redes sociales, Carolina compartió una tierna fotografía de Farah y dijo: “feliz cumple Jamil, el capitán de la nave, te amo”, a esto el piloto respondió regresándole la expresión de cariño.

¿Cómo se conocieron Carolina Cruz y Jamil Farah?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos.

Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”. En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.