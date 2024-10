Carolina Cruz mostró a quién ha sido su mano derecha en el cuidado de sus hijos tras su divorcio de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, reconocida presentadora colombiana, se ha destacado no solo por su trabajo en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, sino también por su capacidad para equilibrar su vida laboral con su rol de madre. A lo largo de su maternidad, ha compartido momentos que han conmovido a sus seguidores. Recientemente, Carolina agradeció a una persona clave en sus redes sociales, reconociendo su apoyo fundamental para poder cumplir con sus responsabilidades tanto en la televisión como en su vida personal y en las redes.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Carolina Cruz habló del rol que tiene Lincoln Palomeque en su nuevo proyecto, ¿recibe altas ganancias?

Carolina Cruz es madre de dos pequeños, producto de su matrimonio con Lincoln Palomeque, sus hijos se llaman Matías y Salvador, que han marcado bastante la vida de la valluna y siempre lo demuestra compartiendo con sus seguidoras que también son madres parte de sus tareas diarias. Pese a esto, Carolina sorprendió mostrando a quién le ayuda con las tareas de su casa y que también es bastante apreciada por sus niños.

Se trata de Sindy, quien es la Nana de Salvador y de Matías, además de ayudar con las tareas domésticas a la presentadora de Caracol, en esta oportunidad para celebrar el cumpleaños de Sindy, Carolina compartió un tierno video en sus redes.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Cruz?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos.

Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”. En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.