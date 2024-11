Lina Tejeiro respondió si estará en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Una de las principales incógnitas en torno a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ha sido si la actriz Lina Tejeiro regresaría como parte del equipo de presentadores. La actriz colombiana fue pieza clave en la primera temporada, encargándose de conducir La Previa y El Aftershow junto a Roberto Velásquez, dos segmentos que ofrecían a la audiencia contenido exclusivo y transmitían a través de la plataforma ViX. En tanto, la conducción de las galas principales estaba a cargo de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, quienes complementaban el equipo.

Sin embargo, en esta segunda temporada, Cristina Hurtado no formará parte del equipo, y como host digital ha sido convocada Ornella Sierra, una ex participante de la primera entrega del programa. Ante estos cambios en la plantilla de presentadores, los seguidores de Lina se mostraron intrigados sobre su posible regreso al formato, especialmente por su popularidad y su habilidad para conectar con el público en la primera temporada.

Recientemente, Lina finalizó las grabaciones de la nueva versión de la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, y aprovechó el tiempo libre para interactuar con sus seguidores en Instagram. Al abrir una ronda de preguntas, uno de sus seguidores no dudó en cuestionarle por qué no estaría en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. La actriz, con tono de sorpresa y humor, respondió: “Porque no sé, no sé. Hay que preguntar al ‘Jefe’ qué pasó, porque no lo sé, no sé”.

Esta declaración de Lina confirmó que no regresará como presentadora, una noticia que causó revuelo entre sus seguidores y generó inconformidad en redes sociales. Varios internautas opinaron que, dada su popularidad y talento, Lina habría sido una mejor elección que los presentadores seleccionados para esta nueva temporada. De hecho, algunos usuarios no dudaron en expresar que el programa cometió un error al no contar con ella para esta edición.

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ promete cambios significativos en su equipo de presentadores, mientras la audiencia espera que la dinámica del programa mantenga el mismo nivel de entretenimiento, aunque la ausencia de Lina Tejeiro sigue siendo un tema de conversación en redes sociales.