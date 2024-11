¿Quién es Emiro Navarro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Emiro Navarro es un creador de contenido digital en las redes sociales que era uno de los más solicitados por el público en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y que ahora forma parte del segundo grupo de aspirantes al reality de RCN en su edición del 2025.

PUBLICIDAD

Lea también: Melissa Gate es la primera participante confirmada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

El joven de 22 años es oriundo de Magangué en Bolívar, pero que se considera barranquillero, pues ama el Carnaval y con su explosiva personalidad aseguró que llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ sin ningún compromiso amoroso.

“Vengo soltera y dispuesta a encontrar el amor de mi vida. De pronto acá yo consiga al amor de mi vida, y si no consigo al amor de mi vida bueno mira tú un vacilón o algo por el estilo porque imagínate cuatro meses sin ‘chucuchucu’”, dijo Emiro Navarro.

Indicó que se dedica 100 % a las redes sociales, pero que una de las cosas que más le gusta hacer en las plataformas son los en vivo, ya que con ellos puede tener un mayor acercamiento con su comunidad digital.

“No soportaría a alguien mojigato, es que no me gusta la gente hipócrita, que no tenga claro lo que quiere lo que es. No estoy dispuesta a negociar mis productos, mis cosméticos, mi skin care mi amor ¡Mi espacio me lo respetan! Cuidadito me cogen la almohada, porque mi almohada es mía mi amor”, agregó Emiro Navarro.

Precisó que lo más difícil para él dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ será la convivencia ya que él se considera una persona ‘only good vibes’ y que si se meten con él tendrán que atenerse a las consecuencias.

“Porque yo si no me voy a dejar de nadie. ¡Alístense que ya llegó el huracán costeño, mi amor! Tengo toda la alegría, la espontaneidad y la actitud para estar aquí, voy a traer alegría, swing a esta casa, mi amor. Ustedes me pidieron y aquí estoy”, finalizó.