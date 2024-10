Lina Tejeiro habló de los inconvenientes que le ha traído su primer papel protagónico

Lina Tejeiro le dejó saber a sus seguidores que si bien ha estado disfrutando de su primer papel protagónico en una novela, este compromiso también lleva consigo algunos aspectos negativos, indicando en una historia de Instagram varios inconvenientes que ha presentado al grabar su nuevo proyecto televisivo.

Desde hace más de cuatro meses, la colombiana sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales al anunciarles que se convertiría en una de las protagonistas de la nueva versión de la novela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, que será transmitida por Caracol, resaltando con emoción que es la primera vez que tiene la oportunidad de estelarizar una producción.

A través de varias publicaciones, la joven ha dejado ver unos pocos detalles detrás de cámaras sobre su paso por esta producción, resaltando que si bien ha tenido que enfrentarse a jornadas agotadoras, igualmente ha estado disfrutando del proceso.

Sin embargo, en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Lina Tejeiro compartió con sus seguidores que si bien esto representa una gran oportunidad para su carrera, también le ha generado algunas situaciones difíciles, contando cuál ha sido la más complicada para ella.

“Lo que más me ha parecido difícil a mí es no ser dueña de mi tiempo como lo era antes. Mi tiempo es de esta novela y no puedo hacer nada. O sea, tengo 12 horas diarias de grabación de lunes a sábado, libre solo tengo un sábado al mes y llevo así cuatro meses”, contó la actriz en la historia.

También aclaró que esta situación la compensa con lo feliz que se siente por estar cumpliendo uno de sus sueños, con las atenciones que recibe durante las grabaciones y por poder compartir con un gran equipo de trabajo.

Lina Tejeiro ha tenido que dejar de lado algunas cosas

Si bien prefiere ver el lado positivo de la situación por la que está atravesando al grabar la nueva novela de Caracol, la colombiana resaltó que también hay ciertos detalles que ha tenido que descuidar por falta de tiempo

“Estar alejada de las redes, no poder hablar mucho contigo, no poder estar muy pendiente de ‘Coraje’ o mis días de descanso tener que dedicárselos a mis proyectos y no poder descansar como quisiera, no poder estar con mi familia”, concluyó Lina Tejeiro.