Pipe Bueno habló de la difícil promesa que cumplió por la vida de su abuelo, “fue un año muy áspero”

Pipe Bueno es un famoso artista de música popular que desde su juventud tuvo claro que su camino estaba en la música, contando con sonados temas como ‘Cupido fallo’, ‘Aguardiente’, ‘Ingrata’, entre otros, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los cantantes con más influencia en Colombia. Muestra clara de ello es que también ha hecho parte de programas como ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión y ‘Te la dedico’ del Canal RCN. Sin embargo, para muchos de sus seguidores, varios de los aspectos de su vida, terminan siendo desconocidos y ahora Pipe habló de la difícil promesa que cumplió por la vida de su abuelo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Marbelle habló de la sorpresa que prepara junto a Pipe Bueno, ¿competencia para Caracol?

El artista en varias ocasiones ha sido blanco de todo tipo de comentarios, tanto positivos como en forma de crítica, pero lo cierto es que el cariño por parte de los fanáticos sigue más latente que nunca con cada una de sus canciones y recientemente Pipe Bueno estuvo haciendo parte del programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, donde se refirió a una de las etapas más trascendentales de su vida, donde uno de su abuelo terminó siendo el principal protagonista.

“Fue muy áspero porque yo llegué tarde a la clínica cuando nos pidieron llegar de urgencia. Cuando llegué básicamente todo el mundo estaba llorando y me estaban odiando (…) Básicamente nos dijo, voy a ir a abrirlo para ver que puedo hacer, pero lo más seguro es que con la edad que tiene y la trombosis que tiene en la arteria mesentérica y tenía un rótulo en el intestino con una peritonitis además, me dijo se nos va a chulear (…)

Ahí fue cuando me fui para la capilla de la clínica y dije que puedo prometer que sea difícil y que si Dios me cumple que quede vivo lo voy a cumplir a cabalidad, entonces prometí que no tenía sexo ni tomaba alcohol por un año, lo prometí y efectivamente me lo cumplió. Mi abuelo todavía está vivo y pasé un año así. Estuvo áspero, sin licor y sin sexo 365 días, pero llegó el día 365 a media noche y yo estaba con todos los poderes”, agregó la pareja de Luisa Fernanda W.

¿Por qué Pipe Bueno no hará parte de ‘Yo me llamo’ de Caracol?

Una de las mayores sorpresas tuvo que ver con que en la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ de Caracol 2025, el paisa no estará presente, hecho que generó sorpresa, teniendo en cuenta que durante el comercial promocional los únicos protagonistas son Amparo Grisales y César Escola. Hace pocos días, Pipe Bueno junto a Jhovanoty se refirió de manera contundente a este tema:

“Entonces yo creo que fueron tres años maravillosos, o sea, es que fueron tres ocasiones en las que fui la cara de ese tercer jurado al lado de Amparito, pero me imagino como cualquier persona en este caso el canal que además son amigos de la casa, querrán cambios y los cambios también son chéveres. No hay problema”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.