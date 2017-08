El triste mensaje del cantante Pipe Bueno que conmueve a sus seguidores

Abuelito lindo fue un bello y largo camino en el cual pude compartir contigo… hoy no lloro por lo sucedido tal vez porque creo que a tus 85 años despues de haber sido hijo, hermano, amigo, esposo, papa y despues abuelo viviste tu vida a plenitud; sin embargo hoy lloro es porque te voy a extrañar y me hara falta lo cascarrabias que eras, tu terquedad y lo bravo que fuiste. Recuerdo mucho que solo despues de que fui exitoso en mi carrera dijiste que yo habia sido cantante por ti jajajaja que habia heredado tu talento y aunque nunca te escuche cantar siempre asi lo crei. Te amo y nos haras mucha falta. Descansa en paz abuelito lindo.

