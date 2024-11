Yeison Jiménez vivió incidente en ascensor antes de un evento, “esto está peligroso”

Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los artistas de música popular más famosos tanto nacional como internacionalmente debido a la serie de éxitos con los que cuenta, entre los que se destacan ‘Aventurero’, ‘Por qué la envidia’, ‘Maldita traga’. Contando así con más de cinco años de experiencia y aunque su camino no ha sencillo, busca seguir adelante con su carrera artística y también con la serie de negocios que engalanan su rol como empresario. Pero, existen situaciones que se salen de las manos y la más reciente tuvo que ver con que Jiménez vivió incidente en ascensor antes de un evento.

La amplia visibilidad adquirida por el artista ha traído consigo que cuenta con reducidos tiempos para realizar otro tipo de actividades, pero a pesar de ellos, él no duda en gozarse cada concierto y evento de cualquier tipo de principio a fin, demostrando así su pasión por la música y la retribución al público que le muestra su cariño y muestra clara de ello son los cientos de seguidores con los que cuenta en sus respectivas redes sociales.

Durante su más reciente aparición por medio de su cuenta de Instagram, Jiménez mostró en medio de risas que terminó atrapado con policías y al parecer, algunos de los organizadores del evento en un ascensor, situación que se dio en cuestión de minutos y que por supuesto, el artista no desaprovechó para bromear.

“Esta es la situación. Yo me quedo con ella, con ella y con el parcero. Oiga estoy encerrado, pero con buenos. Nos acabamos de quedar encerrados en el centro comercial donde estábamos y cualquier cosa a mí me gusta de cena caldito de pollo, porque aquí la salida va a estar bien heavy. No, pero ya en serio abramos. Oiga, pero esto estuvo heavy. Nos acabamos de quedar encerrados, salimos si no como 21. Ay, esto está peligroso. Nos fuimos”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.

¿Cuántos millones cobraba Yeison Jiménez por concierto al inicio de su carrera?

Se conoció que en el inicio de su carrera Yeison Jiménez por cantar en bares, discotecas y demás sitios de entretenimiento cobraba entre $80.000 y $100.000 pesos. Posteriormente, cuando comenzó a adquirir una visibilidad en la industria y que sus canciones comenzaron a sonar mucho más, su precio por presentación se ubicó en $10′000.000 pesos y la cifra que alcanzaría actualmente rondaría en los más de 100.000.000 de pesos.