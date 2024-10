No todo es lujo: Yeison Jiménez pasó por una “humilde” situación en Miami por culpa de sus compañeros

Yeison Jiménez se llevó una experiencia curiosa durante su paso por Miami gracias a su equipo de trabajo, ya que al regresar al lugar donde se estaba hospedando después de terminar un entrevista previa a los Premios Billboard de la Música Latina se encontró con un panorama poco agradable. Sin embargo, decidió abordar la situación desde un punto de vista humorístico.

El artista se encuentra en tierras estadounidenses tras ser invitado a la Semana de la Música Latina previa a la premiación que se llevará a cabo este domingo, 20 de octubre, participando en una entrevista junto a varios artistas del género popular de Colombia.

Junto a él se encontraban Paola Jara, Luis Alfonso y Pipe Bueno, quienes estuvieron hablando sobre la importancia de este género en su país y cómo se ha estado expandiendo el gusto por diferentes lugares del mundo, en donde los han recibido con los brazos abiertos en sus giras.

Además, Yeison Jiménez aprovechó para destacar nuevamente lo importante que fue Pipe Bueno para su carrera, recordando que gracias a él pudo inspirarse para empezar en el mundo de la música, dedicándole unas emotivas palabras en el proceso.

Pero la noche no terminó de manera tan glamorosa para el artista, ya que al regresar al lugar donde se estaba hospedando con algunos de sus compañeros se llevó una sorpresa al notar que las cosas no iban a ser tan lujosas como el pensaba.

Comenzando con el hecho de que debía compartir un pequeño apartamento con cuatro personas más, algo con lo que no estuvo muy de acuerdo poco, dejándolo saber en una historia poco antes de ir a la entrevista.

Yeison Jiménez también se enfrentó a un menú poco prometedor

Si bien la fama del artista lo ha llevado a recorrer diferentes lugar del mundo y a gozar de la lujosa gastronomía que tienen para ofrecerle a sus turistas, en esta oportunidad las cosas fueron completamente diferentes para él.

Y es que en la historia compartida por Yeison Jiménez se puede ver que su equipo de trabajo prefirió comprar alimentos para preparar algunos platillos en la cocina del apartamento que alquilaron. Sin embargo, al final terminaron cenando un pan con una salchicha de coctel, un trozo de queso y una rebanada de salami.

“‘No vayamos a comer, vamos a cocinar’, dijeron. Que por qué no, que porque ellos eran qué, unos chefs. Miren la hijue***a comida que me van a dar estos tipos, esto no es justo”, dijo el colombiano entre risas mientras mostraba el pan relleno.

El cantante también indicó que a su equipo de trabajo se le presentaron inconvenientes para preparar una comida más elaborada porque no sabían cómo encender la cocina, dejando ver que habían comprado varios ingredientes para cocinar algo diferente.