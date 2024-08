Yeison Jiménez con tristeza confesó que su bebé se encuentra en UCI por delicada situación de salud, “es un m$erd&”

Yeison Jiménez es una cantante manizaleño que gracias a su amplia experiencia en el gremio se han convertido en uno de los máximos exponentes del género en el país, además de convertirse en un ejemplo para quienes desean cumplir sus sueños, ya que durante varios años fue vendedor de aguacates en Corabastos y gracias a su disciplina, resiliencia y talento llegó a cantar a los principales escenarios alrededor del mundo. Sin embargo, recientemente confesó que su bebé se encuentra en UCI por delicada situación de salud.

¿Qué le pasó al hijo de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, por medio de su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 4 millones de seguidores, apareció para contar la compleja situación que enfrenta junto a su familia: “Andamos listos, camino a Santa Rosa de Osos y luego nos vamos para Cuello, Tolima, queriendo el señor, hoy estaremos con todos ustedes en esta tarde espectacular, ya voy de salida. Estoy un poquito aburrido, muchachos Santiaguito lleva 4 días en UCI en cuidados intermedios. No he subido absolutamente nada, pero sí es un tema que me está dando muy duro. Está estable, tiene una bronquiolitis, está en Bogotá y ha sido una m$erd% todo esto. Me duele todo, parce pensar que mi bebé está allá, pero, pues debo seguir cumpliendo con mis obligaciones, ya nos vemos. Un abracito”.

¿Qué es la bronquiolitis que padece el hijo de Yeison Jiménez?

De acuerdo con el portal ‘Medline Plus’, la bronquiolitis es una hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas en los pulmones (bronquiolos). Por lo general, se debe a una infección viral. Asimismo, la plataforma sostiene que la bronquiolitis por lo general afecta a los niños menores de dos años, con una edad pico de tres a seis meses. Es una enfermedad común y algunas veces grave. La causa más frecuente es el virus sincitial respiratorio (VSR). Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida.

Algunos de los síntomas que un menor puede llegar a presentar, según lo compartido por ‘Medline Plus’, son:

Piel morada debido a la falta de oxígeno (cyanosis) - se necesita tratamiento urgente

Dificultad respiratoria, que incluye sibilancias y falta de aliento

Tos

Fatiga

Fiebre

Los músculos alrededor de las costillas se hunden a medida que el niño trata de inhalar (llamado tiraje)

Las fosas nasales del bebé se ensanchan al respirar

Respiración rápida (taquipnea)