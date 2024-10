“Ojo con caer”: Juan Diego Alvira contó cómo usaron su imagen para hacer una estafa millonaria

Juan Diego Alvira le contó a sus seguidores que no ha estado exento de escándalos de manera involuntaria, recordando el caso en el que su imagen terminó siendo asociada con un método de estafa, en donde dos adultos terminaron siendo víctimas de una millonaria pérdida, e incluso llegaron a reclamarle en persona por esta situación.

El periodista ha sabido ganarse a su público gracias a su sentido del humor y su carisma al momento de presentar sus segmentos noticiosos en la televisión o a través de las plataformas digitales, teniendo su propia base de fanáticos que aplauden su labor.

Sin embargo, no todas las personas que lo siguen en las redes sociales tienen buenas intenciones, algo que dejó claro el colombiano en una de sus publicaciones en Instagram, recordando la vez que uno de sus supuestos seguidores terminó involucrándolo de manera indirecta en una estafa.

En el clip, Juan Diego Alvira comentó que mientras estaba en la calle se encontró con un hombre mayor que aseguraba ser su fanático, indicando que lo seguía y admiraba su trabajo periodístico.

Después de elogiarlo, el sujeto en cuestión le pidió al periodista que si podía tomarse una foto con él, aceptando la petición sin problema. Pero un detalle llamó la atención del colombiano y es que la persona quiso resaltar en la foto una carpeta que aparentemente tenía el logo de una empresa.

Este detalle habría iniciado las bases de la estafa en cuestión, ya que esta imagen de Alvira sería suficiente para engañar a dos personas.

¿Cómo usaron la imagen de Juan Diego Alvira para la estafa?

Tiempo después de este evento, el presentador cuenta que dos señores lo ubicaron para hacerle una especie de reclamo, indicándole que estaban haciendo estafas usando su imagen. Y si bien en ese preciso instante estaba un poco ocupado, Juan Diego Alvira no dudó en hacer tiempo para saber qué estaba sucediendo.

En el clip de Instagram, el colombiano indicó que los señores le contaron que un sujeto los envolvió con una historia, diciéndoles que trabajaba con el periodista, generándoles confianza suficiente para poder sacar provecho de la situación.

“Este señor era no sé quién, un supuesto tipo que era experto en redes, que trabajaba conmigo, que hacía no sé qué cosas y ellos vendían ropa (...) y este señor haciéndose pasar por socio mío y trabajador y que no sé qué, pues se les llevó como 10 millones de pesos en ropa”, relató Alvira en el video.

Seguidamente contó que se vio en la penosa situación de decirle a las personas que todo se trataba de una estafa y que ese sujeto no estaba asociado con él. También se pronunció en las redes sociales para advertirle a sus seguidores al respecto, evitando que se presentaran más situaciones incómodas.