Juan Diego Alvira confesó la tensa situación que vivió con jefe de Noticias Caracol, “ susceptible de demanda”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más famosos en Colombia, pues en medio de su amplia experiencia se convirtió en la cara principal de diferentes medios de comunicación, entre los que se destacan El Tiempo, City TV, Revista Semana, y por supuesto, Noticias Caracol, informativo del que hizo parte durante varios años demostrando su talento ante las cámaras. Aunque actualmente el tolimense está enfocado en ‘Sin Carrera’ su propio programa, recientemente utilizó sus redes sociales para confesar la situación que vivió con jefe de Noticias Caracol.

Si bien, el enfoque principal de Juan Diego siempre ha sido la televisión, lo cierto es que desde su salida de la Revista Semana ha buscado darle una mayor prioridad a sus redes sociales, revelando no solo aquellos hechos que se dan durante su trabajo periodístico, sino también varias situaciones de su vida privada, es decir, en compañía de su familia y también aquellos momentos desconocidos que le sirven para estar mucho más cerca de sus seguidores.

Durante su último video, las diversas reacciones no se hicieron esperar, luego de que se refiera a uno de los momentos que más lo marcó en su llegada a Noticias Caracol: “Uno cuenta el milagro, pero no el santo. ¿Quién no ha tenido raye con el jefe? Les voy a contar la experiencia cuando llegué a Noticias Caracol y dijo algo que bueno, fue un error al aire. En pleno consejo de redacción, esa es la escuela de los jefes de esa época. Hoy eso puede ser susceptible de demanda de acoso laboral. Me dijo que qué había pasado, yo no, tuve un problema con el apuntador, me equivoqué. Me dijo todos los que no sirven para esto le echan la culpa al apuntador”.

Seguidamente, Juan Diego Alvira reiteró que a pesar del comentario recibido por parte del hombre, tiempo más tarde se terminó ganando dos Premios India Catalina, demostrando así el talento con el que cuenta y haciendo caso omiso a aquel comentario: “Hay que saberle decir las cosas a la gente, a sus subalternos. Jamás humillarlos, jamás despreciarlos, si no más bien estimularlos a que hagan las cosas”.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Juan Diego Alvira y su esposa?

La diferencia de edad entre Juan Diego Alvira y su esposa sería de dos años, pues el periodista tendría 48 años, mientras que Ana María Escobar, su pareja, 46 años de edad. Además de compartir su rol como comunicadores sociales y periodistas, también evidencian el amor que tienen por el ejercicio, los viajes y por supuesto, su familia.