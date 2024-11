Sin filtro: Yeison Jiménez se fue contra Daiky Gamboa por criticar a los latinos que apoyan a Donald Trump

Yeison Jiménez le dejó un breve pero contundente mensaje a Daiky Gamboa tras haberse pronunciando sobre la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y es que si bien el amigo de Karol G no estaba contento con el resultado, el cantante dejó saber que apoya al empresario.

Las opiniones sobre Trump alrededor del mundo son divididas, ya que mientras algunos apoyan al nuevo mandatario del país por cómo manejó su cargo durante su pasado mandato, otros lo rechazan por ciertas medidas polémicas y por la opinión que tiene sobre ciertos grupos de personas, siendo uno de ellos los inmigrantes.

A propósito de esto, el DJ no dudó en pronunciarse de manera negativa en relación a la victoria del estadounidense en las elecciones presidenciales, aprovechando una publicación en Instagram no solo para dejar claro que no estaba de acuerdo con el ganador de la contienda, sino también para criticar a los latinos que votaron por él.

“El hecho que más rabia me da (...) saber que la gran mayoría de esos votos que le dieron la victoria fueron de personas latinas, y que se atreven a decir: ‘no, es que ya los migrantes están viniendo acá a hacer lo que les da la gana’. Usted también es un migrante, usted para él vale nada, usted para él es una basura”, dijo con molestia el joven.

Este discurso le generó varios comentarios comentarios negativos a Daiky Gamboa, criticándolo por opinar sobre un país en el que él no vive y por usar un tono tan agresivo en contra de los latinos.

Y así como muchos usuarios de Instagram no se midieron a la hora de criticarlo, el cantante Yeison Jiménez también le dejó un breve pero contundente mensaje al colombiano.

Yeison Jiménez le dejó su ‘recadito’ a Daiky Gamboa sobre la victoria de Donald Trump

A través de la sección de comentarios de una publicación que logró rescatar el video de Daiky Gamboa, el intérprete de ‘Aventurero’ compartió qué pensaba sobre las palabras del DJ dejando claro que no estaba de acuerdo con él.

“Y ud para el tampoco! Te amo Dayki. jajjajaja”, escribió Yeison Jiménez en la sección de comentarios, dando a entender que sus palabras contra otros latinos también estaban dirigidas hacia él mismo.

Cabe destacar que el cantante se mostró contento por la victoria presidencial de Donald Trump, publicando en sus historias una imagen del empresario con el mensaje: “Bienvenido Trump. Estas épocas no son para cualquiera. Buena suerte”.