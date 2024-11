Yeison Jiménez por poco y no es cantante de popular; le dijo no a este género porque “no daba plata”

Con 33 calendarios sobre su espalda, el manzanareño Yeison Jiménez, se ha encargado de llevar los ritmos de la música popular colombiana a un nuevo nivel, mérito que lo ha llevado a presentarse en Europa y varias ciudades de Estados Unidos con su ‘Invicto Tour 17* 32′, gira que le permitió cumplir su sueño de hacer dos sold out en el Movistar Arena en Bogotá. Pero previo a esto, el intérprete de ‘MLP’ estuvo a punto de ser cantante de otro género, algo que no ejecutó por su visión de vida que le indicaba que por esa línea no iba a alcanzar la fortuna que hoy tiene.

Jiménez no deja de sorprender a sus millones de fans en el globo por los medios en los que se ha movido, desde lo empresarial, hasta lo relacionado con la comunicación, este último ámbito relacionado con su nuevo ‘bebé’, su pódcast ‘Camino al Éxito’, en el que recientemente a uno de los referentes de la música urbana en Colombia, ‘Ateho Manager’, hombre que le manejó la carrera a distintas ‘joyas’ del reguetón paisa.

En medio de su conversación. Jiménez le reveló a su invitado que durante un largo tiempo intentó ser un reconocido rapero, idea de vida que se potenció con factores relacionados con su crianza en el barrio Patio Bonito de la capital, pero desistió de esto a pesar de que ya tenía un nombre en la escena:

“Yo canté rap, en esa época nos gustaba la música que no fuera comercial, que no sonara en la radio, lo ‘caleto’, lo oscuro. Yo me acuerdo de que a mí me tocaba rogarle a algunos grupos para que me pasaran canciones. (...) Yo pasaba por las calles de Roma en Kennedy y escuchaba a los raperos grabando, por las ventanas, y yo decía “qué chimba esto””, argumentó Jiménez.

“Mi primer correo es mi nombre artístico en rap, ‘Nopra Real MC’. (...) Escribí algunas canciones cuando tenía 17 años y vestía hopper. Hasta que llegó una novia y me dijo que me llamara ‘Y MC’, ella me puso ese nombre y sonaba taquillero. Pero siempre me llamaba la música popular. (...) Yo siempre dije algo, que no iba a hacer rap porque no daba plata, yo lo decía 24/7 y hoy lo digo. (...) Me siento muy feliz que a los raperos les esté yendo bien. La vida les debía la oportunidad de soñar”, añadió.