¿Nuevos planes en EE. UU.? Yeison Jiménez mandó mensaje a Donald Trump tras ganar la presidencia

Yeison Jiménez, en medio de sus más de cinco años de carrera artística, ha sabido posicionar éxitos como ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’ y ‘Vete’, que han sido los que precisamente lo han llevado a grandes escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en un exponente de la música popular. Aunque su camino no ha sido sencillo, también le ha dado paso a su faceta como empresario, contando así con varios negocios, los cuales evidencia por medio de sus redes sociales, así como también sus posiciones políticas, pues recientemente Yeison mandó mensaje a Donald Trump tras ganar la presidencia.

El artista cuenta con un evidente reconocimiento musical en diferentes países del mundo, el que resulta más evidente Colombia, su país de origen, donde también ha sabido ganarse el cariño del público debido a la personalidad con la que cuenta, resaltando así, su sencillez y humildad.

Si bien, en pasadas apariciones ha dejado más que claro que no comparte los ideales y por ende, la forma de gobierno del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo cierto es que las situaciones internacionales tampoco pasan de largo para Yeison, pues ante la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las declaraciones por parte del artista no faltaron agregando: “Bienvenido Trump. Estas épocas no son para cualquiera. Buena suerte”, añadiendo una imagen del mandatario con un mensaje de apoyo agregado por otra persona.

El respectivo mensaje de Yeison Jiménez daría cuenta que habría apoyado la candidatura presidencial de Donald Trump y no de Kamala Harris, pues han sido pocas las figuras del entretenimiento nacional que se han referido a este tema, luego del indiscutible triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tiene tres hijos, quienes son Camila, Thaliana y Santiago. Si bien, la mayor de la familia como lo es Camila, no es de su sangre desde que se conoció con su pareja, Sonia Restrepo, tuvo un gran amor por la joven, quien estaría próxima a cumplir sus 15 años de edad.

Luego con el deseo de convertirse en padre llegó a sus vidas, Thaliana quien está sobre sus 7 años de edad, siendo la consentida de su papá, pero desde hace varios meses, Santiago le está quitando ese lugar, ya que el artista se soñaba con tener un hijo varón y este deseo se hizo realidad con la llegada del bebé.