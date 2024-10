Yeison Jiménez reveló cómo se salvó de un problema por acto homofóbico

El municipio de Manzanares, Caldas , vio nacer hace 33 años a quien hoy por hoy es una de las máximas figuras del género popular, Yeison Jiménez, hombre que no solo es una fuente de admiración por su innegable talento frente a los micrófonos, también por su historia de superación, ya que a punta de esfuerzo logró salir de la plaza de Corabastos para ser lo que es ahora. Justamente este hombre ha dado de qué hablar luego de revelar cómo se salvó de un ‘problemón’, por hablar un acto homofóbico del que se arrepiente totalmente.

La visión de vida de Jiménez no solo lo ha llevado a resaltar en la música, también le ha permitido incorporar su imagen en varios lucrativos negocios, algunos de ellos relacionados con la ganadería y uno de los más fructíferos, su marca de gorras. Pero esto no queda allí, ya que el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ decidió montar su propio pódcast, que lleva por nombre ‘Camino al Éxito’, en el que invitó recientemente al humorista Piter Albeiro.

Justamente en la conversación con el hombre que hizo parte del elenco de ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión, se dio un espacio en el que Yeison quiso ahondar en los momentos en los que Piter sintió que llegó a ofender a alguien con sus chistes; lo que generó que Jiménez diera a conocer una historia en la que, en medio de una de sus presentaciones, decidió hacer algunos chascarrillos que tenían de por medio un tema en específico, la homosexualidad, algo que le pudo ocasionar un grave inconveniente de no ser por un hombre que lo salvó.

“Me paso una horrible. (...) Llego a un municipio del Vichada, me llevaron dos políticos fuertes del Llano, entró a una casa y comienzo a echar chistes de gais; a mí me gustan los chiste de todo, de las ‘monjitas’, de gais, de superhéroes, de pastusos, de todo porque a mí me gustan los chistes. Y yo estaba tomando con los ‘manes’, pero yo contaba los chistes y nadie se reía. (...) Cuando se me acerca un ‘man’ y me dice que no eche más chistes de gais porque habían dos personas que eran pareja y estaban al frente mío”, fue la historia revelada con el cantante, que le sirvió como enseñanza de vida para no volver a repetir estos actos.