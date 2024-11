Luisa Fernanda W no bajó de “ratones de laboratorio” a televidentes de ‘La Casa de Los Famosos’

‘La Casa de los Famosos 2′ ya arrancó motores y se prospecta a tener el mismo éxito que tuvo la primera entrega de la que salió ganadora la creadora de contenido Karen Sevillano, mujer que le sumó otros ceros a su cuenta bancaría con los $400 millones de pesos que se ganó. Ante el anuncio de las votaciones para elegir las celebridades que harán parte de la segunda edición, la influencer Luisa Fernanda W, decidió dar su perspectiva sobre este tipo de realities y las personas que los consumen.

Sin duda alguna Luisa sigue estando en los escaños más altos en lo que a creación de contenido se refiere, distinción que está respaldada por sus 19,2 millones de seguidores en Instagram, cifra que la llevó a ser tenida en cuenta por la cadena Telemundo, para ser parte del ‘Los 50′ en 2023, formato de convivencia similar a LCDLF.

Luisa Fernanda W La influencer y empresaria colombiana en los Premios Billboard a la Música Latina 2024. / Foto: Instagram @luisafernandaw - Tomada el 25 de octubre de 2024.

Justamente el haber pasado por este concurso fue el causal para que uno de sus seguidores le preguntara sobre su perspectiva sobre el reality de ‘Nuestra Tele’, a lo que ella contestó: “Al entrar a una ‘Casa de los Famosos’ uno es como un ratón de laboratorio y que experimentan con uno. Yo tengo una teoría y es que los ratones de laboratorio somos todos, porque aquí afuera juegan con todas las emociones de la gente, experimentan con todas las personas que ven este tipo de realities y juegan con sus emociones; no solamente con los que están adentro, también con los que están afuera”.

“A mí me parece que como experiencia es una nota, yo quisas no me iría a un reality de ese tipo a exponerme, pues porque tengo dos hijos. Pero mi talón de Aquiles, si yo estuviera en ‘La Casa de los Famosos’ sería el desorden, a mí me encanta el orden, no puedo con las personas cochinas y desordenadas, de verdad eso para mí es un fastidio”, añadió la pareja del cantante Pipe Bueno.