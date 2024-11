Luisa Fernanda W confesó que tomó medidas urgentes ante esta enfermedad

La influencer Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al confesar que ha tenido que someterse a un tratamiento médico para detener el avance de un problema de alopecia. En un video compartido en sus redes sociales, la pareja de Pipe Bueno detalló cómo el uso de tintes y extensiones durante años deterioró su cabello y afectó su salud capilar, llevándola a buscar ayuda profesional para evitar que el daño avanzara con el paso del tiempo.

En su publicación, Luisa Fernanda contó a sus seguidores sobre el proceso que está siguiendo para recuperar su cabello. Explicó que ha dejado de tinturarlo y renunció a las extensiones, lo cual ha sido clave para mejorar su salud capilar y encontrar el look que mejor le favorece.

La empresaria admitió que los tratamientos y químicos que utilizaba constantemente le estaban causando serios problemas en el cuero cabelludo, provocándole una caída significativa del cabello. “No me crecía el pelo, lo tenía en pausa (…) Una de las primeras cosas que me tocó hacer fue dejar las extensiones y las decoloraciones porque me las hacía de todo tipo, hasta que noté que se me estaba cayendo el pelo”, explicó Luisa Fernanda en su video.

Luisa también confesó que comenzó a notar signos de alopecia en las entradas de su cabeza, un problema que le preocupa ya que en su familia existen antecedentes de alopecia genética. A raíz de esto, y tras experimentar una caída de cabello más severa después de sus dos embarazos, la influencer decidió buscar asesoría médica. Actualmente, está siguiendo un tratamiento con pastillas para evitar la caída, aunque aclaró que este medicamento no está diseñado para estimular el crecimiento, sino para frenar la pérdida del cabello.

Aunque varias seguidoras le preguntaron el nombre del medicamento, Luisa Fernanda les recomendó acudir a un especialista, advirtiendo que su tratamiento es personalizado y debe ser prescrito por un médico.

Además, compartió algunos hábitos que ahora incorpora para cuidar su cabello: se lava el cabello todos los días para evitar la acumulación de contaminación en el cuero cabelludo, utiliza toallas de microfibra para evitar daños tras el lavado, y ha incorporado una almohada de seda para reducir la fricción nocturna. También mencionó que usa varios tipos de champús y un óleo de argán de su preferencia para mantener su cabello saludable.