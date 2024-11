Karen Sevillano se despachó contra las mujeres que critican los videos de GRWM

A través de las redes sociales, la creadora de contenido y ganadora de la primera versión de La Casa de los Famosos Colombia, Karen Sevillano, publicó un video en el que arremetió contra las mujeres que critican a otras por la forma cómo hacen los videos de tendencia de get ready with me (GRWM), en el que las mujeres se visten mientras hablan de algún tema en particular. Para Sevillano los ataques han llevado a que los hombres también señalen a una mujer porque sale en redes en ropa interior.

La creadora de contenido inició diciendo que ahora hay mujeres que hacen videos criticando a las mujeres que hacen los videos de GRWM en ropa interior.

Karen Sevillano se enojó con las mujeres que critican en las redes sociales

“Me han salido como cuatro videos aquí en Tiktok, de mujeres diciendo que ‘ay no, no entiendo por qué las mujeres antes de hacer un get ready with me salen en calzones’. Porque se les da su gana, mami. No es tu calzón, no es tu tanga, no es tu nalga. O sea, ¿eso a vos en qué te afecta? Son las primeras en decir que el empoderamiento femenino y cuando ven a una mujer haciendo lo que le da su gana, salen a criticarla también. No muchachas”, dijo Sevillano en la primera parte del video.

Luego agregó que: “por esos comentarios de nosotras mismas como mujeres hacia otras mujeres, es que los hombres andan diciendo que, ‘una mujer que sale en tanga es una mujer que no vale la pena’. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Además si quiere mostrar es muy su problema”, “Por fin alguien lo dice oigaaa” y “Muy bien dicho... seguro que aquellas que hablan tienen inseguridad de mostrar el cuerpo”.