Juliana Galvis pidió que no la etiqueten como ‘petrista’, “soy actriz, pero mi voto...”

Juliana Galvis es una famosa actriz colombiana que desde muy corta edad llegó a la televisión para mostrar su talento en diferentes telenovelas como ‘Pa’ quererte’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘El General Naranjo’, entre otras. Pero, más allá de sus éxitos a nivel profesional, se convirtió en madre de Agatha, quien es su mayor prioridad y fue fruto de su relación con Pedro Dávila, mientras que sigue adelante con cada uno de sus proyectos, así como también estando presente en sus redes sociales, donde recientemente Galvis pidió que no la etiqueten como ‘petrista’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Juliana Galvis se fue en contra de Gustavo Petro tras clases virtuales de su hija, Agatha, “Gracias, Petro”

La actriz, además de su amplio camino en la televisión colombiana, destacándose por su talento con diferentes personajes, también formó parte de ‘MasterChef Celebrity’, donde su sensibilidad, carisma, la llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas por parte de los televidentes a pesar de no llevarse el premio mayor esta participación trajo consigo una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales.

Y aunque la bumanguesa se encarga de hacer reír a sus fans por medio de diferentes memes, también se toma el tiempo para evidenciar aquellas situaciones que no terminan siendo de su agrado, como la más reciente, donde Gustavo Petro, también fue uno de los protagonistas: “Yo generalmente no leo comentarios en X, (porque me los conozco), pero que me diga Petrista, si no. Soy actriz, pero mi voto no fue por ahí. Así que se me bajan de esa nube”.

Horas más tarde, Juliana Galvis recibió varios comentarios por parte de sus fans en los que resaltaron que sabían que ella no le daba su apoyo a Gustavo Petro, “mujer linda, inteligente, aseada”, “usted se ve que es una persona que sí le gusta oler rico. Lo sabía”, “las bonitas no son petristas”.

¿Quién es el padre de la Agatha, hija de Juliana Galvis?

El padre de Agatha, hija de Juliana Galvis es Pedro Dávila, un empresario, quien sería el fundador de Miracol Media, una productora audiovisual. Durante más de 10 años la pareja compartió, radicándose un tiempo en México debido a los proyectos del hombre, sin embargo, luego de que se confirmara su separación Juliana, la actriz regresó al país con su hija.

A pesar de que están separados, Juliana Galvis no duda en resaltar lo bueno padre que es Pedro y el amor que brinda a su hija.