Juliana Galvis celebró su cumpleaños 43 en medio de sus dolorosas pérdidas

Juliana Galvis, la reconocida actriz colombiana, celebró recientemente sus 43 años en medio de una profunda tristeza. La alegría por un nuevo año de vida se vio opacada por la reciente pérdida de dos seres queridos: su ex esposo Joaquín Caicedo y su madre. A pesar del dolor, la artista ha encontrado en el cariño de sus amigos y seguidores un gran apoyo en este difícil momento.

La partida de su ex esposo y su madre ha dejado una huella imborrable en la vida de Juliana. Ambos fueron personas importantes en su vida, quienes la acompañaron en momentos cruciales de su carrera y su crecimiento personal. La actriz ha expresado públicamente su gratitud por los años compartidos y ha pedido respeto a su privacidad en este proceso de duelo.

Como un ave fénix, Juliana logró celebrar su cumpleños con sus seres queridos

A pesar del dolor, Juliana Galvis ha demostrado una gran fortaleza. La actriz ha compartido en sus redes sociales algunos mensajes positivos y ha agradecido a la vida por las experiencias vividas. Su actitud ha inspirado a muchos seguidores, quienes han visto en ella un ejemplo de resiliencia y superación.

Con el mensaje “Este año, pensar en celebrar mi cumpleaños no fue fácil. El miedo de enfrentar esta fecha por primera vez sin algunas de las personas más importantes de mi vida que “partieron” físicamente para siempre, me abrumaba... Pero mi prima Camila y nuestras niñas me enseñaron que, incluso en medio del dolor, el amor puede transformar cualquier situación. Ellas, con sus manos llenas de cariño, hicieron adornos y sorpresas para mi.”, se proninció la actriz reciordando a sus seres queridos.

“Y como si esto no fuera suficiente, Camila contactó a cada uno de mis amigos, pidiéndoles que me enviaran cartas diciendo por qué somos amigos y qué me hace especial para ellos. Esos mensajes, junto con todo lo que prepararon, me recordaron que no estoy sola y que aún tengo gente que me quiere y me acompaña a pesar del tiempo y la distancia. Gracias a cada uno de ustedes por hacerme sentir que, a pesar de lo duro que ha sido, el amor sigue siendo mi mayor refugio”.