Lincoln Palomeque se unió a Carolina Cruz en voz de ayuda ante inesperada situación

Lincoln Palomeque es un actor colombiano, que después de iniciar sus estudios profesionales en Administración de empresas, decidió encaminarse por la televisión, llegando a los principales canales nacionales, para así demostrar su talento en la pantalla, lo que le permitió brillar en producciones como ‘Perfil falso’, ‘Las muñecas de la mafia’, además de internacionalizar su carrera en otros países del mundo. Sin embargo, el cucuteño sigue radicado en Colombia por sus hijos, Matías y Salvador, fruto de su pasada relación con Carolina Cruz, y a pesar de que su unión llegó a su fin, recientemente Palomeque se unió a Carolina Cruz en voz de ayuda ante inesperada situación.

Sin duda, una de las separaciones más sonadas en la industria del entretenimiento tiene que ver con Carolina y Lincoln, quienes durante años se convirtieron en la pareja del momento y una de las más queridas de la farándula nacional. Además, ambas figuras cumplieron el sueño de convertirse en padres, dándole la bienvenida a Matías y Salvador, pues a pesar de ponerle punto final a su relación, sus pequeños son lo más importante para ambos.

En los últimos días, y teniendo en cuenta que ambos terminan siendo bastante activos por medio de sus redes sociales, dejaron ver varias de sus actividades diarias, Por su parte, Carolina en un viaje de ensueño con su mamá por Europa, mientras que Palomeque más emocionado que nunca al poder compartir varios días junto a sus hijos.

Sin embargo, de manera sorpresiva y hasta sospechosa para algunos, Lincoln y Carolina terminaron compartieron el mismo post en sus historias de Instagram pidiendo una ayuda específicamente y en el que se lee: “Urgente, si puedes acercarte al Valle de Lili en Cali y dona por favor, hazlo. Podrías salvar muchas vidas”. Las mencionadas declaraciones estuvieron acompañadas de una imagen inicial en el que se deja claro que más allá de sangre es vida, no cuesta nada y quienes deseen hacerlo podrán realizar este proceso en cualquier institución de salud.

“Para quien pueda ayudar”, agregó Lincoln Palomeque. Si bien, el actor no reveló mayores detalles al respecto, lo cierto es que terminó generando dudas, ya que Cruz minutos antes compartió el mismo anuncio, pero hasta el momento se desconoce si algún familiar, amigo o conocido de ambos enfrentar una situación de salud.

¿Quién es la novia de Lincoln Palomeque, expareja de Carolina Cruz?

Luego de que Lincoln confirma su separación con Carolina en el año 2022, el actor ha buscado dejar varios detalles de manera privada, sin embargo, rumores sobre una supuesta relación no han faltado y en medio de las diferentes mujeres con las que lo relacionan resaltó que está soltero desde hace mucho tiempo y está feliz, aclarándoles a sus fans que no se dejen creer por cosas que no son reales.