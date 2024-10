Lincoln Palomeque, ex de Carolina Cruz, aclaró relación con cantante colombiana, “merece respeto”

Lincoln Palomeque es un reconocido actor colombiano que a sus 47 años de edad, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria del entretenimiento, pues luego de su primera aparición en la pantalla chica con ‘Padres e hijos’ su crecimiento siendo parte de diferentes telenovelas fue inminente, pasión que integró junto a su pasada relación con Carolina Cruz, madre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

PUBLICIDAD

Le pude gustar: “Vuelta alto”: Lincoln Palomeque lamentó el fallecimiento de uno de los integrantes de su familia

Si bien, hace poco más de dos años, Palomeque y Cruz pusieron punto final a su relación de más de cinco años, quien en varias ocasiones se ha referido a su separación ha sido precisamente la presentadora, dejando claro que cuenta con una excelente relación con el actor, pues a pesar de no seguir juntos, el cucuteño puede compartir con sus dos pequeños cuando lo desee, ya que Cruz no tiene problema alguno con ello, además de estar juntos durante sus cumpleaños cumpliendo así con su rol como padres.

Sin dejar de lado, a Jamil Farah, piloto y novio de Carolina con quien se ha dejado ver bastante enamorada en diferentes eventos y también diversos viajes, actualmente la pareja lleva más de un año de noviazgo, mientras que Lincoln por su parte no ha confirmado ningún amorío, pero los rumores han estado a la orden del día.

Hace varios meses varios rumores apuntaron a que Palomeque sostenía una relación de más de dos años con Diana Gaviria, modelo playmate, luego de que tomara fuerza un corto video en la playa y en medio de una cena, donde el hombre sería el actor. Cabe resaltar que para aquel momento, el cucuteño optó por guardar silencio frente a este tema.

Pero hace pocos días a Lincoln Palomeque lo vincularon con otra mujer, quien se dedicaría a la música, sin embargo, no resuena mucho en la industria del entretenimiento y ante la nueva serie de rumores, el actor no dudó en referirse a este tema de manera contundente: “¿De dónde sacan cosas así? No importa que me inventen cuentos como ha pasado en los últimos años, lo maluco es que hay personas con las que me han relacionado, que tienen su vida, sus parejas y eso merece respeto. Además, pueden ser hasta riesgosos esos chismes, sean serios. Hace MUCHO estoy solo, no crean en lo que leen por ahí…”

Lincoln Palomeque Tomada de las redes sociales de Lincoln Palomeque

¿De qué murió la mamá de Lincoln Palomeque?

La mamá de Lincoln Palomeque, Olga Sandoval, falleció en el año 2017, luego de tener que enfrentar un cáncer con el cual lidió durante varios años y a pesar de la respectiva atención perdió la vida, dejando un vacío inmenso tanto en Lincoln como en su hermano, Juan Pablo.