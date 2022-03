Carolina Cruz y Lincoln Palomeque confirman su separación de esta forma

En redes sociales no se hacía más que especular la separación de uno de los matrimonios más estables de la farándula nacional, pues Cruz y Palomeque llevaban juntos más de una década, y que a pesar de los malos momentos, siempre estuvieron juntos y la verdad es que se veían bastante felices. EL primer momento más importante de la relación fue precisamente el nacimiento de su primer hijo, Matías, quien conquistó rápidamente las redes sociales y quien hizo que todo el mundo pensara que la pareja estaba pasando por su mejor momento. La confirmación de esto llego poco después con el nacimiento de Salvador, su segundo hijo, que a pesar de sus problemas de salud, ha sido toda una bendición para la pareja, sin embargo, ya en redes sociales no veíamos a Carolina y Lincoln juntos, sino de hecho, solo publicaciones con sus hijos, lo que generó comentarios y rumores acerca de su separación.

Lea también: No pudo contener la emoción! Sebastián Yatra celebró con lágrimas y arrodillado tras su interpretación de ‘Dos Oruguitas’ en los Oscar 2022

Sin embargo, la noticia oficial por parte de ellos no había llegado, suponemos que porque querían mantener cierta privacidad en temas como estos, que al final solamente les compete a ellos, pero a pesar de esto, el programa “Lo sé Todo” ya había confirmado la noticia, pues hablaron con una fuente cercana a la pareja y efectivamente dicha relación, a pesar de todos los intentos que los famosos hicieron juntos, no terminó funcionando y acabaron con el amor de tantos años.

Lea también: Indignación por omitir el nombre de Mauro Castillo y Carolina Gaitán en su presentación de los Óscar

Ahora, por medio de las redes sociales, el actor compartió una palabras en sus historias confirmando la triste noticia “Hoy es un día muy especial para nosotros como Familia. Esto no es un comunicado de prensa ni mucho menos, es solo una información que queremos compartir desde el cariño. Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida. Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con TODO EL AMOR Y RESPETO POSIBLE. Aquí no hay malos, aquí solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y la tranquilidad día a día. No hablaremos más de esto y agradecemos evitar opinar al respecto por respeto a nuestros hijos. Bendiciones. Lincoln y Carolina” dejando a todo el mundo bastante triste.