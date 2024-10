Carolina Cruz le mandó contundente mensaje a Lincoln Palomeque sobre la custodia de sus hijos

Carolina Cruz es una figura pública destacada en Colombia, reconocida por su trabajo como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión ha sido fundamental para su carrera, donde ha logrado establecer una conexión profunda con los televidentes. Hace ya varios meses, la presentadora terminó su relación con Lincoln Palomeque, quién es padre de sus hijos; aunque su amor terminó, la pareja ha mantenido una relación más que cordial para que sus hijos tengan a sus dos figuras paternas presentes y en esta oportunidad le mandó un especial mensaje.

Lincoln ha estado bastante centrado a su trabajo como actor con la carrera que está construyendo fuera del país, sin embargo siempre intenta estar presente con sus hijos. Por eso mismo, durante el fin de semana, el actor se llevó a Salvador y Matías a plan piscina y como Carolina lo ha afirmado en varias oportunidades que Lincoln es un excelente padre que ha estado presente luego de su separación, además de que en su relación y por el bienestar de los niños, la convivencia es bastante sana.

Por lo anterior, Carolina compartió una tierna historia de sus hijos compartiendo con su padre y afirmando: “amores míos, los amo, los extraño, pero amo verlos felices compartiendo con papá”, mensaje que dejó a muchos sorprendidos por la amistad que se ve entre Lincoln y Carolina.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Cruz?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos. Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”.En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.