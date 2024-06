“No me voy a permitir nada”: Dani Duke se someterá a una estricta dieta por esta razón

Dani Duke abrió su corazón y le confesó a sus seguidores que a partir de los próximos días se someterá a una estricta dieta, indicando que este nuevo cambio en su vida no solo le ayudaría con un asunto estético, sino también con su salud. Además, la joven se comprometió a mostrar el resultado de este sacrificio una vez que haya pasado una temporada.

Influencer suele compartir contenido en sus redes sociales orientado en su mayoría a la belleza y la estética, en especial por el hecho de que ella es una maquilladora profesional con su propio emprendimiento de cosméticos, haciendo publicidad a sus productos y brindando consejos sobre esta área.

Sin embargo, además de enfocarse en su rostro, la colombiana también deja ver que se preocupa mucho por su figura, publicando con cierta frecuencia detalles sobre sus entrenamientos.

Pero en una historia reciente dio a entender que no solo se trata de ser juiciosa con los entrenamientos, sino también con los alimentos que entran en su cuerpo, indicando que se someterá a una dieta estricta sin nada de dulces para intentar desaparecer la celulitis de sus piernas.

“Me vi con tanta celulitis en la vida que se los prometo que voy a estar tan juiciosa. O sea, la celulitis ya no vivirá en mí, se los prometo. Voy a estar juiciosa entrenando y me voy a comprometer a dejar el dulce, porque es que es el dulce el que me llena las piernas de celulitis”, dijo con determinación Dani Duke.

Dani Duke brindó más detalles sobre su nueva dieta

En otros clips, la creadora de contenido siguió ahondando en este tema al señalar que es una persona amante de las golosinas, contando que tiene distribuidos varios dulces por toda su casa, los cuales acaba comiéndose.

“Por toda la casa hay como jarroncitos llenos de chocolatinas, dulcecitos. Y yo siempre digo que son para las visitas, pero obviamente me los como”, contó Dani Duke en una historia, indicando que además de esto suele pedir postres con frecuencia.

Ante esta situación, la maquilladora se comprometió a seguir una dieta estricta que consistirá en eliminar cualquier dulce de su vida por un mes completo, indicando que no se permitirá nada. Posterior a este lapso, contó que se atreverá a consumir algo dulce una vez a la semana.