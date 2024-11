Expresentador de RCN alcanzó destacado logro tras salir inesperadamente del canal

Presentador de RCN y actor de la telenovela 'Diomedes' no pudo entrar a Venezuela.

El Canal RCN busca informar y entretener a los televidentes a diario a partir de una gama de producciones enfocadas en generar mayor audiencia y por ende, fidelizar a la misma, donde las mañana terminan siendo un canal más que importante a la hora de ganarse el cariño del público, por esto el canal cuenta con dos producciones como lo son ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, las cuales están acompañadas de un amplio grupo de presentadores entre ellos George Pinzón, quien figuró durante varios meses en uno de estos programas y recientemente se conoció que alcanzó destacado logro tras salir inesperadamente del canal.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Expresentadora del Canal RCN presentó oficialmente a su bebé; la felicitó Carolina Cruz y Carolina Soto

George Pinzón es un humorista y presentador colombiano, quien dio a conocer su talento en diversos formatos tales como ‘Bravissímo’, programa que terminó impulsando su talento durante varios años, sin embargo, con el fin de seguir creciendo, tomó la decisión de seguir otros cambios, llegando a formar parte del Canal RCN, específicamente en el ‘Buen día, Colombia’, donde junto a ‘Luchito Humor’ generaron risas entre los televidentes.

Pero, la mayor sorpresa vino después cuando Pinzón, quien también hace parte de ‘La luciérnaga’ de Caracol Radio, no se dejó ver más durante las transmisiones del programa de RCN, lo que ocasionó una serie de comentarios por parte de sus seguidores, tanto así que confirmó que ya no hacía parte de ‘Buen día, Colombia’, pues cabe resaltar que no tuvo ningún tipo de despedida como si ocurre con otras figuras.

¿Cuál fue el premio que se ganó George Pinzón, expresentador de RCN?

A pesar de que este habría sido un trago amargo para él, ya que deseaba estar enfocado en el programa del Canal RCN, lo cierto es que George Pinzón sigue adelante con cada uno de sus proyectos, pues ahora llega al teatro con su propio show, sin dejar de lado, que hace pocos días terminó llevándose un nuevo premio.

“Nos complace informarles que George Pinzón, integrante del equipo de La Luciérnaga, ha recibido el galardón ‘La Bailarina de Poder’ por su labor como el mejor humorista de nuestro país. A lo largo de sus 13 años de carrera, ha sobresalido por su talento y originalidad, consolidándose como una referencia en el ámbito del humor. Para George, Caracol Radio ha sido un semillero de artistas en el que ha tenido la oportunidad de participar para potenciar su talento. Además, afirma que “el humor es la mejor terapia para sanar y aportar a los demás”, se lee en medio del respectivo post del expresentador del Canal RCN.