Marcelo Cezán mandó pulla al Canal RCN tras sorpresiva salida de presentador de ‘Buen día Colombia’, ¿qué pasó?

Marcelo Cezán es un famoso presentador, actor y también cantante colombiano, quien cuenta con una trayectoria de más de 10 años siendo parte de diversas producciones, pero sin duda, con la que ha sabido ganarse el cariño de los televidentes, es precisamente, ‘Bravíssimo’, programa de entretenimiento de CityTV y que es transmitido durante los fines de semana y durante sus más recientes transmisiones Cezán le mandó pulla al Canal RCN tras sorpresiva salida de presentador de ‘Buen día Colombia’.

Como es costumbre en cualquier tipo de trabajo termina siendo más que normal buscar nuevos horizontes para poder crecer en material profesional, este fue el caso de ‘Yo soy imitador’, más conocido como George Pinzón, quien también hace parte de ‘La luciérnaga’ de Caracol Radio y durante varios años formó parte del equipo de ‘Bravíssimo’, pero para agosto del año 2023 decidió dar un paso al costado para llegar al Canal RCN.

El humorista llegó a ser parte del equipo de presentadores de ‘Buen día Colombia’, es decir, estaba durante los cinco días de la semana, sin embargo, sin explicación alguna, George Pinzón dejó de aparecer en el programa, tanto así que varios de sus seguidores no dudaron en preguntarle el motivo, donde el también presentador dejó claro que ya no hacía parte del programa de entretenimiento.

Durante el fin de semana de amor y amistad, George terminó siendo parte de ‘Bravíssimo’ y antes de hablar de sus proyectos, las palabras de entrada por parte de Marcelo Cezán no se hicieron esperar: “Ese es, porque aquí si lo hacemos brillar a George Pinzón, no como otros (…) No, yo soy frentero… Denuncie”. Posteriormente, las risas no se hicieron esperar entre los presentadores, quienes le demostraron su cariño al humorista por su aparición y también su próxima aparición en los escenarios.

Por el momento, George tampoco ha revelado mayores detalles al respecto, pues está enfocado en cada uno de sus proyectos.

¿Cómo fue la despedida de George Pinzón de ‘Bravíssimo’?

“Esta vez el bravíssimo es para George (…) queríamos tener este momento para enaltecerte. Eres excelente, llegaste a esta familia y cumpliste un rol muy profesional. (...) Hoy emprendes un nuevo rumbo y estamos felices por ti”, le dijo una de sus compañeras mientras le hicieron entrega de una mención.

Posteriormente, el humorista, en medio de las lágrimas y su evidente tristeza, tomó el micrófono y agradeció a todo el equipo por el tiempo compartido y el cariño demostrado, asegurando que su decisión para aquel momento se dio por nuevos proyectos.