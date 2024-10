La Segura de ‘La Casa de los Famosos’ confesó la razón por la que ocultó su embarazo durante cuatro meses

La Casa de los Famosos es un formato de reality show que ha revolucionado la televisión en Colombia, ganando rápidamente popularidad y reconocimiento. Una de las participantes que más atención llamó durante su participación en el reality fue La Segura, una influencer caleña que se ha popularizado en redes por sus videos hablando de maquillaje y contenido de humor. Recientemente, la influencer le confesó a sus seguidores que está esperando su primer hijo junto a su pareja Ignacio Baladán.

La pareja compartió la noticia por medio de sus redes sociales, afirmando que ya son 4 meses de espera y que desde su compromiso, este es uno de los momentos más felices como pareja. La Segura compartió en sus redes: “después de ver el resultado sentí pánico de pensar que no sabía nada de cómo ser mamá, pero solo supe en ese momento que daría mi vida por este bebé que llevo en mi vientre, el amor que siento es inexplicable”.

La segura compartió la forma en la que se enteró de su embarazo y dijo que no había sido nada fácil ocultarlo durante esos meses, la influencer dijo: “Aunque no fue planeado, fue una sorpresa, pero siempre lo esperé. Ustedes tienen muchas preguntas por resolver. No les había contado por qué estábamos esperando el tiempo prudente del embarazo, ustedes saben que los primeros meses son riesgosos y además la energía de otras personas, pero gracias a dios están bien de salud”.

El problema que la ‘Segu’ tuvo con su casa

Tras despedirse del reality de RCN, la caleña ha afirmado que está tratando de seguir construyendo sus proyectos profesionales para tener casa propia, pero una situación la ha mantenido aislada y viviendo en arriendo, aunque pagando otro contrato. La Segura comentó que mientras vivía en Medellín, fue víctima de un robo y dijo: “yo amaba esa casa locamente y tenía pensando comprarla, meses después se acabó mi paz y la razón por la cual yo me tuve que ir de esa casa es porque me robaron tres veces. Se me llevaron las cosas de valor, me arrancaron las cámaras y se me metieron una segunda y tercera vez mientras yo estaba de viaje”.

Por el momento y tras el nuevo inicio de su vida familiar, la pareja vive en Estados Unidos y están consolidando el proyecto de mudanza.