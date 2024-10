Esta fue la primera tarea de Ornella Sierra como host digital de ‘La Casa de los Famosos’

Ornella Sierra dejó ver que no perdió el tiempo y ya comenzó a desempeñar su labor como host digital de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, dejando ver a través de un video cuál fue la primera tarea que llevó a cabo en las plataformas digitales después de haber sido presentada oficialmente con este cargo.

PUBLICIDAD

La joven figuró como una de las participantes de la primera temporada de este reality show, quedando en octavo lugar dentro de la competencia, pero llevándose el cariño de muchas personas que simpatizaron con ella y su contenido durante los 105 días que estuvo dentro de la casa/estudio.

Puede leer:

Después de haber concluido con sus responsabilidades dentro del programa, la colombiana decidió seguir adelante con su mismo contenido, con la diferencia de que ahora tenía más seguidores.

Sin embargo, Ornella Sierra no se limitó a ser influencer, ya que durante un par de meses estuvo preparándose en secreto para estrenarse como presentadora, ya que fue nombrada oficialmente como la host digital de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, tomando el lugar de Emmanuel Restrepo con su personaje de Carmelo Rendón.

A propósito de esto, muchos seguidores de la creadora de contenido y del reality show mostraron lo feliz que estaban con esta decisión, dejándole todo tipo de mensajes y felicitaciones relacionados con esta nueva faceta.

Y tal y como se pudo ver en un reciente video en el perfil de Instagram del canal RCN, ya está empezando a generar contenido en las redes, ya que su primera tarea después de haber revelado su rol se basó en hablar de una gran noticia sobre una de las participantes de la primera temporada: el embarazo de ‘La Segura’.

PUBLICIDAD

Lea también: ‘La Segura’, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, confirma su embarazo junto a Ignacio Baladán

Ornella Sierra mostró su primera tarea como host digital de la segunda temporada de La Casa de los Famosos

En el clip, la costeña aprovechó para hablar sobre la gran revelación de la exparticipante de La Casa de los Famosos, mostrándose un poco incrédula al principio: “¿Tú me estás diciendo a mí que yo voy a ser tía? Ay, no, bebés, ellos se ven hermosos (...) Este es el verdadero galón, bebés, ¿tú me estás diciendo a mí que ella lleva como... es que este pelao es como de cuatro meses”.

Seguidamente, Ornella Sierra aprovechó el momento para felicitar a la pareja y para contar lo feliz que se siente por ambos, augurando un buen futuro para ellos.

También dejó salir su faceta de detective, aprovechando la ecografía que publicaron La Segura e Ignacio Baladán para intentar descifrar el género del bebé: “empecemos con las especulaciones: yo creo que es un varoncito, yo creo que voy a ser tía de un bebé”.