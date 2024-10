Juan Diego Alvira vivió compleja situación cuando le tiraron una roca en la calle, “zonas duras y sin policía”

Juan Diego Alvira llegó a la televisión colombiana hace más de 10 años convirtiéndose gracias a su talento y dedicación como una de las figuras más queridas entre el público, lo que lo ha llevado a formar parte del equipo de Noticias Caracol, El Tiempo, CityTV, Revista Semana y ahora con la participación como periodista en La W Radio y su propio programa ‘Sin Carreta’. Sin embargo, el rol, que termina siendo aplaudido por muchos, también consta de varios riesgos, pues hace pocos días, Alvira confesó que vivió compleja situación cuando le tiraron una roca en la calle.

Una de las noticias que más causó tristeza entre los televidentes tuvo que ver preciosamente con la salida de Juan Diego de Noticias Caracol, a pesar de ser una de las figuras más destacadas dentro del canal y aunque actualmente el huilense se encuentra en otra etapa de su vida, recientemente el huilense hizo parte de los ‘Impresentables’, donde habló de varios detalles de su vida, entre ellos aquella ocasión en la que unos ciudadanos le tiraron unas piedras y terminó siendo salvado por su guardaespaldas:

“Entonces resulta que tuve un escolta una vez, yo desde ahí desconfié de algunas escoltas (…) Me asignaron uno que me daba, era pena, porque el hombre era cantante de vallenato y comenzó a cantar a grito herido (…) Pero una vez me tiraron una piedra, a mí mucha gente me pide fotos, pero también uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien y estando con los escoltas, el man se metió, pero era una roca y pam, me la tiró y el hombre se la alcanzó a meter, andaba con chaleco y esa cosa por su rol, pero son unas vainas a las que uno se somete y nos metíamos a zonas duras y sin policía”, fueron las declaraciones expuestas por Juan Diego Alvira.

¿Por qué Juan Diego Alvira salió de Noticias Caracol?

Juan Diego Alvira salió de Noticias Caracol luego de más de cinco años siendo parte del informativo y por ende, donde dio a conocer su talento. De acuerdo con las declaraciones expuestas por parte del periodista, esta decisión se dio luego de que tuviera el sueño de contar con su propio programa, pero por parte de las directivas se dio una evidente negativa y ante la propuesta por cumplir un nuevo rol, Alvira llegó a formar parte del equipo de Revista Semana.