Juan Diego Alvira confirmó la teoría sobre los hombres bajitos gracias a la abuelita de Valentina Taguado

Juan Diego Alvira hace parte de la televisión colombiana desde hace más de 10 años y se ha convertido gracias a su talento y dedicación en una de las figuras más queridas entre el público. Además, a pasado por los medios más importantes del país entre los que están Noticias Caracol, El Tiempo, CityTV, Revista Semana y ahora como periodista tiene su propio programa en La W Radio ‘Sin Carreta’. Su amplio reconocimiento lo llevó a los micrófonos de Los 40 en donde en medio de una divertida entrevista terminó confirmando un mito sobre los hombres bajitos.

En medio de la entrevista, Valentina Taguado llamó a su abuelita para que le contara lo que le decía sobre Juan Diego Alvira, a la vez que le confirmó que es bajito.

¿Cuánto mide Juan Diego Alvira?

Durante la entrevista, Valentina habló con su abuelita diciendo: “¿Se acuerda que ayer estábamos hablando de Juan Diego Alvira?, ¿Cierto que él es muy lindo, abuelita?”, a lo que la abuelita respondió: “Divino, toda la vida lo he admirado”.

Luego agregó Valentina: “Se acuerda que yo le dije que él era muy bajito, ¿qué fue lo usted me dijo?”, a lo que dice: “No me vaya a grabar ni nada de eso (...) Usted sabe que cuando uno está joven habla pendejadas con las amigas, que dicen o que siempre comentan que el hombre bajito tiene tremenda chupeta, y el hombre alto no son sino pelotas y cosita chiquita”.

“Dicen las abuelas... yo esta teoría no me la sabía”, dijo Valentina y de inmediato todos soltaron la carcajada, a lo que Juan Diego Alvira dijo: “pero sí, tiene razón”. A lo que la locutora le dice: “Ahh, nooo, me dejó peor”.

De acuerdo con la información que se encuentra en internet, Juan Diego Alvira mide 1,66.