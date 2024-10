Juan Diego Alvira reveló el nombre del medio que lo contrató por “pesar” y no le dio ni un peso por dos años

Hace 47 años la ciudad de Ibagué vio nacer a quien es hoy por hoy uno de los periodistas más queridos y reconocidos de Colombia , Juan Diego Alvira, hombre que ha pasado por varios de los medios de comunicación más afamados del país. Precisamente el hombre que ahora hace parte de La W, ha dado de qué hablar luego de mandarle una ‘pulla’ a uno de los lugares en los que trabajó y que lo tuvo trabajando gratis. ¿En cuál? Acá le contamos.

Este hombre, que pasó por las aulas de la Universidad de la Sabana en Bogotá, tiene una hoja de vida en la que la experiencia no es problema, ya que su trabajo lo llevó a ser parte de importantes casas editoriales como City TV, Caracol, Revista Semana y Canal Uno. Pero lo que pocos sabían es que sus primeros pinos en el periodismo se dieron nada más y nada menos que en El Espectador, diario al que le mandó un ‘sablazo’, por el hecho de no le dieron dinero alguno cuando él fue practicante.

Juan Diego Alvira desde sus redes sociales Foto: Instagram @juandiego.alvira

“Cuando entré a trabajar en firme lo hice en El Espectador, entre a escribir sobre tecnología, algo que yo detestaba en esa época, pero era la única forma de entrar con un contrato como periodista. Yo ya había hecho prácticas, llevaba dos años trabajando gratis, no me daban ni para el tinto. Pero finalmente me contrataron casi por misericordia y pesar”, fueron las palabras de Alvira en medio de la entrevista que concedió al programa ‘I mpresentables de Los 40′, formato en el que también le respondió a los detractores que lo tildan de ser un periodista arrodillado.

“Usted podrá opinar diferente a mí, el presidente puede opinar diferente a uno. el ministro podrá opinar diferente a uno, el congresista, el influencer, pero los hechos siempre serán los mismos, los hechos son inmodificables.(...) Eso es lo sagrado en cualquier ejercicio periodístico y eso es lo que uno debe de defender; lo que sucede es que estamos hoy ante una polarización política, no solo en Colombia, en el mundo entero, donde cada quien acomoda sus hechos a su conveniencia”, complementó Alvira.