Ana Karina Soto pidió oraciones por la salud de su padre, “se complicó y estuvo en reanimación”

Ana Karina Soto es una de las presentadoras famosas de la televisión colombiana, pues gracias a su carisma y espontaneidad, actualmente hace parte de dos de los programas del Canal RCN como lo son ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’, convirtiéndose en una de las más queridas por los televidentes, actividad que integra junto a su anhelado rol de convertirse en madre, junto a su pequeño Dante y su pareja, Alejandro Aguilar. Sin embargo, las malas noticias rondan la vida de la ocañera, pues recientemente Ana Karina pidió oraciones por la salud de su padre.

La conductora, además de sus diferentes obligaciones, ha dejado claro que lo más importante es su familia, quienes han sabido acompañarla en cada una de sus victorias y de sus derrotas. Aunque su mamá falleció hace algún tiempo, Soto ha buscado darle lo mejor de sí a su papá, quien desde hace varios meses ha estado frecuentando la capital por diferentes situaciones de salud que aún siguen sin ser reveladas.

Pero en las primeras horas del 12 de octubre, Ana Karina Soto utilizó sus redes sociales para referirse a los problemas de salud que vive su papá y por ende, la tristeza que la embarga a ella y a su familia: “A veces la vida nos pone a prueba, la vida o Dios, no sé, ustedes saben que yo creo mucho en Dios y como dicen a veces Dios pone a prueba a sus mejores guerreros, así que no sé si sea una prueba de Dios, pero aquí estamos en la clínica desde hace dos días, Yina se quedó antier con mi papá, ayer me quedé yo con él. Ustedes saben ya como es cuando las personas están hospitalizadas, que gracias a Dios están todo el tiempo entrando los enfermeros a tomarles los signos a los pacientes (…)

En eso estamos con mi papito, por su condición, por las intervenciones que le hicieron, por el tratamiento que está siguiendo, tuvimos que traerlo a la clínica, se complicó ayer y pues estuvo en reanimación, luego lo pasaron a la UCI entonces acá estamos con la fe intacta de que todo va a salir bien. Les pido oración, ustedes saben que yo creo en la oración, así que les agradezco sus oraciones, la bonita energía”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Ana Karina Soto.

¿De qué falleció la mamá de Ana Karina Soto?

La mamá de Ana Karina Soto falleció luego de tener un accidente en su hogar y por ende, ser internada en UCI, donde estuvo por alrededor de una semana, pero tras la cirugía presentaba coágulos de sangre en la cabeza que llevaron a que perdiera la vida.