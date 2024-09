A la vida de Ana Karina Soto llegó una nueva bendición y así se lo reveló a sus fans

El 7 de septiembre de 2018, se dio fin a uno de los programas más queridos de la televisión colombiana, ‘Muy Buenos Días’, formato dirigido por el fallecido Jota Mario Valencia, que fue antecedido por ‘El Desayuno’ , y cuya franja horaria hoy por hoy es usada por ‘Buen día, Colombia’, formato del que hace parte Ana Karina Soto, presentadora que aprovechó sus redes para agradecerle a sus fanáticos por la llegada de una nueva bendición a su vida.

Más allá de la pantalla chica, Soto se ha destacado en otras ramas de la comunicación, dentro de ellas las redes sociales, plataformas que ha aprovechado de gran manera para hacer alianzas con distintas marcas para hacerles publicidad, lo que representa una ‘platica’ extra de lo que gana en ‘Nuestra Tele’. Pero para lograr esto es importante tener una vasta comunidad que interactúe de manera constante con sus contenidos.

Ante este panorama no fue sorpresa que la nacida en Ocaña, Norte de Santander, celebrara de gran manera llegar a los dos millones de seguidores en Instagram, y lo hizo dejándole un emotivo mensaje a sus familiares, amigos y por sobre todo sus fans, quienes la tienen en donde está.

“Hoy es un día muy especial para mí porque hemos llegado juntos a una cifra que nunca imaginé: dos millones de fieles seguidores. Quiero tomarme un momento para compartir lo que esto significa en mi corazón. Desde el primer día, cada uno de ustedes ha sido una luz en este camino. No solo son números en una pantalla; son personas increíbles, con historias, sueños y un apoyo incondicional que me llena de gratitud. En este viaje, hemos compartido risas, lágrimas y momentos que han quedado grabados en mi alma y en mi corazón. (...) Su apoyo y fidelidad me inspiran a seguir compartiendo momentos, sueños y emociones. Gracias por estar siempre ahí, por su cariño incondicional”, fue parte de las palabras de la también abogada.