Giovanny Ayala reveló que ‘El rey del despecho’, Darío Gómez, lo trató como plebeyo tras inesperada propuesta

Ya se completan más de dos años de la triste partida de ‘El rey del despecho’, Darío Gómez, hombre que partió de este mundo terrenal a los 71 años tras presentar una falla cardiaca. Desde su partida son muchos los colegas del género popular que lo han recordado y le han compartido a sus seguidores algunas historias desconocidas de su vida, una de ellas revelada recientemente por Giovanny Ayala, quien habló de la vez que Gómez le negó una oportunidad, acto que de paso le sirvió como enseñanza de vida.

En las últimas semanas, el nombre de Ayala se ha convertido en tendencia por algo que no está relacionado con su innegable talento sobre las tarimas y frente a los micrófonos, su pelea con Ciro Quiñonez. Esta y muchas más cuestiones de su vida fueron el eje central del más reciente episodio del programa ‘Impresentables’ de ‘Los 40′, formato en el que el intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’, habló de la vez en la que le pidió una colaboración musical al ‘Rey’ y la inesperada y sabia respuesta que recibió.

Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez Los cantantes protagonizaron un enfrentamiento. / Foto: Instagram - Tomadas el 3 de octubre de 2024.