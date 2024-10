Giovanny Ayala anuncia que se va del país luego de su pelea con Ciro Quiñones “Me siento intimidado”

En los últimos días anda circulando en redes sociales el video en el que Ciro Quiñones y Giovanny Ayala y sus cercanos se golpean en medio del centro comercial Gran Estación. Luego de dar sus versiones y cada uno de los implicados interponer las respectivas denuncias ante las autoridades, Giovanny Ayala anuncia que se va del país, ya que siente que su integridad y la de su familia está en peligro.

Giovanny Ayala se va del país, ¿Para dónde?

En medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagaram, Giovanny Ayala anunció que se irá para Estados Unidos, ya que se siente amenazado después de su pelea pública con Ciro Quiñones. En dicha transmisión mencionó “Me voy a ir del país porque me siento intimidado, me siento muy muy preocupado porque es un loco que en cualquier momento (..) él manifiesta estar muy bien acompañado, como decimos los colombianos, mata y come del muerto, y yo no puedo vivir con esa sosobra. El país está vuelto mierda, y él hace este escándalo. No amerita estar en la música, pero no amerita estar aquí”, mencionó.

Del mismo modo, menciona con una ira notable los momentos en los que lo ayudó “Yo a él lo ayudé, le di mi mano incondicional y loq ue recibo de él es un poco de patadas en mi cabeza, si hubiera tenido un arma me mata y quedo ahí.

Me voy del país a cantarle a la gente latina en Estados Unidos (...) Después de ayudarlo, aquí él dormía, aquí se cocinaba, aquí comíamos y que él atente contra mi vida”.

Del mismo modo enfatizó que el caso está bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación para que de algún modo se haga justicia sobre el caso que lo ha hecho tomar la decisión de emigrar.