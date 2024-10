Nuevo video de la pelea de Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez; pistas de quién habría iniciado todo

Dos representantes del género popular en Colombia, Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez, protagonizaron una bochornosa pelea en un reconocido centro comercial en Bogotá; suceso que se volvió viral en las redes sociales y que, según una reciente publicación del cucuteño, se irá a lo legal. Tras esta situación se dio a conocer otro video en el que se ve otra perspectiva de las acciones y que para muchos dejaría mal parado a Ayala.

Las instalaciones de Gran Estación fueron testigas de una verdadera campaña campal, en la que se ve que tanto Ciro como Giovanny arrojaron golpes, incluso hubo un momento en el que ambos se enfrascaron en empujones, hecho que dejó al llanero tirado en el suelo; acción que para sus seguidores indicaría que él sería la víctima del caso y que Quiñonez fue el que generó todo.

Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez Los cantantes protagonizaron un enfrentamiento. / Foto: Instagram - Tomadas el 3 de octubre de 2024.

Imágenes de la pelea de Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez

Bajo la hipótesis de su inocencia, el intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’, decidió manifestarse en sus redes sociales, dejando un extenso mensaje en Instagram, web en la que expresó: “Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñónez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie. La falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico. Este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura”.

Pero para quienes no creen la versión de Ayala, en las redes salió un video en el que se ve que él, en vez de tener cautela y alejarse del bororó que se estaba presentando, fue uno de los primeros en ir a la discusión y el alegato que se transformó en golpes, a pesar de que varios de sus acompañantes trataron de detenerlo. Estas imágenes son captadas desde una perspectiva diferente a la que mostró Giovanny.