Andrés Parra reveló cuál fue su adicción más fuerte y cómo logró superarla; “uno no se da cuenta”

Dentro del vasto listado de actores que ha parido Colombia, son pocos los que destacan y se han hecho un espacio en la mente y corazón de los ciudadanos, dentro de ellos el del bogotano, Andrés Parra, hombre al que muchos conocen por su aparición protagónica en ‘Escobar, el patrón del mal’ y que para 2015 destacó en la pantalla grande con la película ‘Siempreviva’, film que está disponible de manera gratuita en la plataforma RTVCPlay. Justamente este artista ha sido tema de conversación en los últimos días, no solo por el anuncio de su nuevo show de stand up, también por revelar en una entrevista el truco que usó para quitarse de encima una fuerte adicción.

Parra no deja de sorprender a sus fans con su versatilidad y en los últimos días ha estado en una larga gira de medios para promocionar su comedia “Venga que si es pa´eso”, un montaje cómico en el que fue asesorado entre otras personas por el comediante Gabriel Murillo, y que presentará en Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira y Bogotá.

Precisamente esta agenda en medios lo llevó a ser el invitado especial del programa ‘El Klub’ de la emisora ‘La Kalle ’, audiovisual en el que hizo varias revelaciones relacionadas con su vida privada y en el que dejó boquiabierto al director, Jhovanoty, al revelarle la dura decisión que tomó con sus redes sociales, especialmente con su perfil de Instagram, plataforma de la que asegura estaba totalmente adicto, llegándole a dedicar hasta seis horas de su día.

“Dejé las redes sociales como hace dos meses o tres, porque estaba totalmente adicto, tenía una adicción severa. (...) Me empecé a dar cuenta que me estaba empezando a afectar a nivel mental y el Instagram era la única que me faltaba por cerrar. (...) Es una adicción a la dopamina de la que uno no se da cuenta, su estabilidad emocional empieza a depender de la aprobación. (...) Si uno está intentando alejarse de la droga de la aprobación, debe hacerlo. (...) Aprendí a usar las redes como se deben usar. Si yo necesito decir algo o hacer una invitación, instaló la aplicación, hago mi vuelta y la desinstalo del celular”, reveló el hombre que también hizo parte del elenco de ‘El robo del siglo’ de la plataforma Netflix.

